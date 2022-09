W Białym Domu odsłonięto oficjalne portrety Baracka i Michelle Obamów. "Witajcie w domu"

- Barack i Michelle, witajcie w domu - tymi słowami przywitał Baracka i Michelle Obamów obecny lokator Białego Domu Joe Biden. Obecny prezydent USA zwrócił uwagę, że Barack Obama będzie pierwszym w historii czarnoskórym przywódcą, którego portret zawiśnie na ścianach Białego Domu. "Te portrety mają szczególne znaczenie, ponieważ zawisną w Białym Domu obok portretów innych prezydentów i pierwszych dam sięgających George'a i Marthy Washingtonów" - zauważył Obama.

Portret 44. Prezydenta autorstwa artysty Roberta McCurdy'ego, przedstawia stojącego na białym tle Baracka w czarnym garniturze i szarym krawacie. Obraz powstał na podstawie zdjęć Obamy zrobionych przez McCurdy'ego. Portret Michelle Obamy namalowała nowojorska malarka Sharon Sprung.

- Mam nadzieję, że kiedy przyszłe pokolenia będą szły tymi korytarzami i zobaczą nasze portrety, lepiej nadzieję, że lepiej poczują, kim byliśmy - Michelle i ja. I że pozwoli im to zrozumieć, że jeśli my mogliśmy tu dotrzeć, to oni też mogą, też mogą robić niezwykłe rzeczy - mówił Obama.

Co z portretami Trumpów?

Od połowy XX wieku tradycją Białego Domu jest odsłanianie przez urzędującego prezydenta portretu poprzednika. Według amerykańskich mediów zwyczaj ten przerwał Donald Trump, który odmówił odsłonięcia portretu Obamy. Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, czy Joe Biden odsłoni portret Donalda Trumpa.

Wiadomo, że Trumpowie zaczęli rozmowy ze Stowarzyszeniem Historycznym Białego Domu na temat ich portretów i wybrano już artystów, którzy mają je stworzyć. Prezes stowarzyszenia wyjaśnił jednak, że taki proces zajmuje dużo czasu (tworzenie portretu Michelle Obamy zajęło 1,5 roku), ale portrety Donalda i Melanii Trump będą ostatecznie dodane do kolekcji Białego Domu.