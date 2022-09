Białe litery "Z" namalowane wewnątrz kwadratu lub trójkąta stały się znakiem charakterystycznym rosyjskich wojsk. Litera ta była też później wykorzystywana w propagandzie i miała symbolizować poparcie Rosjan dla wojny w Ukrainie. Jak przekazał doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko, w ostatnim czasie na pojazdach najeźdźców pojawiły się nowe symbole.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Rosjanie używają nowego oznaczenia. "Brak wniosków. Tylko obserwacja"

Petro Andriuszczenko przekazał, że w okupowanym przez Rosjan Mariupolu zauważono rosyjskie czołgi, które jechały w kierunku Nikolskiego. Na pojazdach widniał natomiast symbol podobny do "Insygniów Śmierci" z książek o Harrym Potterze. Na dołączonym zdjęciu widać trójkąt, którego podstawa jest na górze. W środku widać narysowany okrąg.

"Zauważono, że cały sprzęt ma nowe oznaczenia, podobne do 'Insygniów Śmierci' w Harrym Potterze. Analitycy zakładają, że jednostki zostaną wysłane do obwodu donieckiego w celu wzmocnienia ofensywy i wypełnienia instrukcji Putina, zgodnie z którą rosyjska armia ma zająć region do 15 września. Widzimy teraz, że większość sprzętu z takim oznaczeniem pojawia się w regionie. Niezwykła aktywność już trzeci dzień z rzędu. Brak wniosków. Tylko obserwacja" - pisze na Telegramie Andriuszczenko.

Ukraińscy śledczy w rozmowie z "Ukraińską Prawdą" przekazali, że wcześniej podobny znak zauważono na pojazdach 3. Korpusu Armii Rosyjskiej. Do tej pory nie wiadomo jednak, co oznaczają używane przez najeźdźców symbole. Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan sądził, że wojska Rosji atakujące ze wschodu oznaczają się literą "Z", natomiast oddziały nadciągające z północy posługują się znakami "O" lub "V". Według analityków symbole te mają głównie pomagać żołnierzom rozpoznawać się na froncie i zmniejszyć ryzyko tzw. friendly fire (przyjacielskiego ostrzału). Nie zawsze jednak skutkują.

Rosjanie się ostrzeliwują. Nie mogą rozpoznać, kto "swój", a kto "obcy"

Co oznaczają "Insygnia Śmierci" z Harry'ego Pottera?

Insygnia Śmierci to trzy przedmioty, które w książkach o Harrym Potterze miały zostać podarowane przez Śmierć trzem braciom. Ich symbolem było koło zamknięte w trójkącie, przez który przechodzi prosta linia. Linia ta miała oznaczać Czarną Różdżkę, której nie dało się pokonać. Koło miało symbolizować Kamień Wskrzeszania zmarłych. Trójkąt z kolei symbolizował tzw. Pelerynę Niewidkę, która miała pomóc ukryć się przed śmiercią. Osoba, której udało się zdobyć wszystkie trzy przedmioty, stawała się Panem Śmierci.

Władimir Putin mocno śpi? A z nim kilku urzędników [WIDEO]