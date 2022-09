Władimir Putin w poniedziałek (5 września) swoim podpisem zatwierdził nową doktrynę polityki zagranicznej opartą na koncepcji "rosyjskiego świata", która mówi o tym, że państwo powinno "chronić, zabezpieczać, promować tradycje i ideały". Tak naprawdę koncepcja nie wnosi nic zaskakującego, bo była widoczna i respektowana już na początku XXI wieku.

Przykładem jest choćby zajęcie Krymu z 2014 roku - wymieniła we wtorek w rozmowie z fińską gazetą "Iltalehti" Rinna Kullaa, ekspertka od polityki zagranicznej Rosji i wykładowczyni na Uniwersytecie w Tampere. Dokument tworzy uzasadnienie dla procesu przywracania "jedności narodu" i ingerencji w sprawy innych państw, czyli legitymizuje wojskowe interwencje.

Rosja. Nowa doktryna Putina to "nic zaskakującego"

Już od dawna mamy do czynienia z ukształtowaniem się polityki zagranicznej Kremla, przede wszystkim wobec obszaru postradzieckiego. Putin od lat ubolewa nad "tragicznym losem" około 25 milionów etnicznych Rosjan, którzy po upadku ZSRR w 1991 roku żyją w nowo powstałych, niepodległych państwach. Ten proces określa mianem "katastrofy geopolitycznej".

Celem nowej doktryny jest regulacja kierunku polityki na arenie międzynarodowej. Profesorka w wywiadzie opublikowanym w "Iltalehti" podważyła jednak jej skuteczność. - Należało się spodziewać, że z Kremla wypłynie jakaś myśl polityczna. W tym sensie to nie jest nic zaskakującego, ale trochę wątpliwe jest, na ile ta polityka będzie strategicznie skuteczna - skomentowała Rinna Kullaa.

Czerwone światło dla Finlandii. "Powinna być czujna wobec nowej polityki"

Kullaa zwróciła także uwagę na wpływ dokumentu na obecne relacje Rosji. Według zapisów Moskwa powinna zacieśnić współpracę z narodami słowiańskimi, Chinami i Indiami oraz wzmocnić więzi z Bliskim Wschodem, Ameryką Łacińską i Afryką.

- Strategiczny sukces tej polityki jest wątpliwy, ponieważ dotyczy ona partnerstwa z wieloma krajami. To, jak będzie to funkcjonować, będzie zależało również od nich i tego, jak postrzegają działania Rosji. Myślę, że jest to wątpliwe, że Chiny wybiorą bliskie partnerstwo z Rosją - mówiła ekspertka.

Rinna Kullaa na łamach gazety wskazała, że doktryna niesie za sobą zagrożenie dla Finlandii. Moskwa nie chce, by wraz ze Szwecją dołączyła do NATO. W przypadku prowadzenia przez kraje wymienione w dokumencie innej polityki niż oczekuje Kreml, ten zastrzega sobie prawo interwencji. - Finlandia powinna być czujna wobec nowej polityki, choćby dlatego, że jest częścią Unii Europejskiej i Zachodu - podkreśliła.

