Białoruś. Władze w Mińsku zarekwirowały mieszkanie rodziny Cichanouskiej. "Wszystko ma być sprzedane"

Liderka białoruskiej opozycji przekazała informację we wtorek późnym wieczorem.

Jeśli chodzi o reżim białoruski, nic mnie już nie dziwi. Teraz skonfiskowali nasze mieszkanie w Mińsku i przygotowali się do sprzedaży wszystkiego - łącznie z akwarelami naszych dzieci. Istnieją setki podobnych historii więźniów politycznych, których mienie zostało skradzione

- napisała Swiatłana Cichanouska na Twitterze.

W grudniu ubiegłego roku mąż białoruskiej opozycjonistki, bloger Siarhiej Cichanouski, został skazany na 18 lat kolonii karnej. Wyrok zapadł w areszcie śledczym w Homlu. Cichanouskiego skazano na podstawie czterech artykułów kodeksu karnego, m.in. za "organizowanie masowych zamieszek" i "naruszenie porządku publicznego oraz przemoc wobec funkcjonariuszy państwowych" - podała agencja państwowa BiełTA.

Oprócz Cichanouskiego sąd skazał pięciu działaczy i blogerów - wszyscy zostali oskarżeni w ramach "sprawy Cichanouskiego". Zmicier Papou i Arciom Sakau zostali skazani na 16 lat kolonii o zaostrzonym rygorze. Ihar Łosik i Uładzimir Cyhanowicz na 15 lat w takim samym zakładzie karnym. Mikoła Statkiewicz został z kolei pozbawiony wolności na 14 lat.

Tymczasowy rząd Swiatłany Cichanouskiej

Na początku sierpnia w Wilnie odbyła się konferencja "Nowa Białoruś". Zapowiedziano na niej stworzenie rządu tymczasowego, którym ma kierować Swietłana Cichanouska. Do tego gabinetu przyłączą się cztery osoby. Paweł Łatuszka zostanie przedstawicielem gabinetu do spraw przekazywania władzy, Alaksandr Azarau - przedstawicielem do spraw przywrócenia ładu publicznego, Walery Kawalaeuski - przedstawicielem do spraw zagranicznych, a Walery Sachaszczyk - przedstawicielem do spraw obrony i bezpieczeństwa narodowego. Takie informacje podała Telewizja Belsat.

Dwa lata temu w Białorusi przeprowadzono wybory prezydenckie, które według oficjalnych danych wygrał Łukaszenka. Uzyskał 80,1 proc. głosów. Białoruska opozycja podkreśla od tego czasu, że głosowanie i ich rezultat zostały sfałszowane przez reżim rządzący w Mińsku. W kraju wybuchły masowe protesty, brutalnie stłumione przez władze.

