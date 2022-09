Zełenski zapytany o Wołyń: Cenimy każde życie i osądzamy każdego, kto zabiera je niewinnym ludziom

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu portalowi i.pl. W czasie rozmowy został poruszony temat rzezi wołyńskiej. - Jesteśmy wspólnie zainteresowani rozwiązywaniem wszystkich drażliwych kwestii związanych z tragicznymi epizodami naszej wspólnej historii. To jeszcze bardziej wzmocni nasze przyjacielskie relacje i nie pozwoli Rosji na wywieranie na nie wpływu w ramach stałych, ale bezskutecznych kampanii dezinformacyjnych - powiedział ukraiński prezydent.

Jak dodał, obecnie "jesteśmy świadkami tworzenia nowej jakości przyszłości między naszymi narodami". - Cenimy każde życie i osądzamy każdego, kto zabiera czy zabierał je niewinnym ludziom. Kiedy mówimy o trudnych kwestiach dziejowych, ważne jest, żeby wszystkie dyskusje i badania na ten temat prowadzone były właśnie przez fachowców i historyków - zauważył Zełenski.

Polityk podkreślił, że właśnie dlatego przez ministrów kultury Ukrainy i Polski zostało podpisane Memorandum o współpracy. Przewiduje ono stworzenie ukraińsko-polskiej grupy roboczej. - Ma [ona - red.] na celu rozwiązywanie wszystkich drażliwych kwestii w zakresie pamięci narodowej: poszukiwania, ekshumacje, upamiętnienia, rekonstrukcja oraz ochrona miejsc pamięci i pochówków. W ramach tej grupy będą pracowali eksperci i przedstawiciele odpowiednich instytucji z Ukrainy i Polski - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Rzeź wołyńska. Co się wydarzyło 79 lat temu?

Przypomnijmy, 11 lipca 1943 roku, podczas II wojny światowej, oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przypuściły skoordynowany atak na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku, które przeszły do historii jako rzeź wołyńska. 11 lipca 1943 roku określa się też mianem "krwawej niedzieli". Mogło wówczas zginąć około ośmiu tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, często w kościołach podczas mszy i nabożeństw.

Mocą uchwały Sejmu z 2016 roku 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

