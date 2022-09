Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

W zeszłym tygodniu specjalna misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej prowadziła inspekcję w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. - Igramy z ogniem i może wydarzyć się coś bardzo, bardzo katastrofalnego. Dlatego w naszym raporcie proponujemy utworzenie strefy bezpieczeństwa - powiedział Rafael Grossi.

W raporcie podkreślono też, że MAEA jest "poważnie zaniepokojona bezprecedensową" sytuacją obiektu i wzywa do podjęcia kroków w celu zapobieżenia katastrofie nuklearnej.

Szef ONZ wzywa do demilitaryzacji strefy wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Propozycję szefa MAEA poparł sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Antonio Guterres podkreślił, że w pierwszej kolejności siły rosyjskie i ukraińskie powinny zaprzestać wszelkich operacji wojskowych wokół elektrowni. - Drugim krokiem jest zapewnienie porozumienia ws. strefy zdemilitaryzowanej. W szczególności będzie to obejmować zobowiązanie sił rosyjskich do wycofania wojsk i sprzętu z tego rejonu oraz zobowiązanie sił ukraińskich do tego, że nie wkroczą na ten obszar - podkreślił.

Pomysł Rafaela Grossiego poparł również Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poprosił o szczegóły tego planu. - Jeżeli treścią tej propozycji jest demilitaryzacja terytorium elektrowni jądrowej - a jest to logiczne, bo to rosyjska obecność wojskowa postawiła zaporoską elektrownię na krawędzi katastrofy atomowej - to możemy poprzeć taką zdemilitaryzowaną strefę ochronną - zaznaczył przywódca kraju.

Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia stwierdził natomiast, że jeśli dojdzie do demilitaryzacji ze strony Rosji, to "Ukraińcy natychmiast wkroczą" do obiektu. Powiedział też, że nie miał czasu przeczytać raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Mimo napiętej sytuacji związanej z zaporoską elektrownią Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja. Ostatniej doby nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. "Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju" - podkreślono w najnowszym komunikacie.