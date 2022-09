USA. Eliza Fletcher nie żyje. Ciało kobiety znaleziono w pobliżu miejsca jej zaginięcia

Policjanci poinformowali już w poniedziałek 5 września, że w pobliżu miejsca zaginięcia kobiety, znaleziono zwłoki. Dopiero we wtorek potwierdzono, że jest to zaginiona Eliza Fletcher, wnuczka miliardera Josepha Orgilla III.



USA. Potwierdzono śmierć Elizy Fletcher. Ciało kobiety znaleziono w pobliżu miejsca jej zaginięcia

Ciało Elizy Fletcher, nauczycielki z Memphis w stanie Tennessee znaleziono około 12 km od miejsca w którym została siłą wepchnięta do czarnego SUV-a. Zarzuty w sprawie morderstwa kobiety usłyszał już 38-letni Cleoth Abston. Dotyczą one morderstwa pierwszego stopnia oraz morderstwa pierwszego stopnia w wyniku porwania. Tożsamość kobiety potwierdziła policja z Memphis i przekazała wiadomość na Twitterze.

USA. Wnuczka miliardera została porwana w Memphis podczas joggingu

34-letnia Eliza Fletcher została porwana w piątek 2 września o 4:20, gdy biegała w pobliżu uniwersytetu w Memphis. Z nagrań z pobliskiego monitoringu wynika, że w pewnym momencie podszedł do niej pewien mężczyzna i kazał jej wsiąść do czarnego SUV-a. Doszło między nimi do szarpaniny, ale ostatecznie Fletcher została wepchnięta do pojazdu. Dwie godziny później rowerzysta znalazł jej telefon w miejscu zaginięcia i odniósł go na komisariat. Około 7.45 mąż kobiety Richard Fletcher zgłosił zaginięcie żony. Dwa dni później zatrzymano w tej sprawie Cleotha Abstona. W pobliżu miejsca zaginięcia kobiety znaleziono jego sandały. Pracodawca mężczyzny potwierdził, że samochód, który zarejestrował monitoring w pobliżu miejsca porwania, należy do Cleotha Abstona. W trakcie przesłuchań przeprowadzonych we wtorek mężczyzna nie chciał podać miejsca, w którym przebywa poszukiwana Eliza Fletcher.

