Iran. Dwie młode aktywistki LGBT skazane na karę śmierci

Skazane osoby to 31-letnia Zahra Seddiqi Hamedani i 24-letnia Elham Choubdar. BBC przywołuje komunikat Organizacji na Rzecz Praw Człowieka Hengaw, w którym stwierdzono, że kobiety zostały oskarżone o "promowanie homoseksualności, promowanie chrześcijaństwa i komunikowanie się z mediami przeciwnymi Islamskiej Republice".

Iran. Działaczki na rzecz LGBT skazane na śmierć

Sąd w Iranie potwierdził, że kobiety skazano na śmierć. Zaprzeczył jednocześnie, że wyrok dotyczył aktywizmu. "W przeciwieństwie do wiadomości publikowanych w cyberprzestrzeni i rozpowszechnianych plotek, te dwie osoby zostały oskarżone o oszukiwanie kobiet i młodych dziewcząt i handel nimi do jednego z krajów regionu" - poinformowała irańska agencja IRNA, którą cytuje Reuter. Agencja przypomina, że zachodnie organizacje prawnicze wielokrotnie krytykowały Iran za stosunek do LGBT.

Według Amnesty International Seddiqi Hamedani została zatrzymana wyłącznie w związku z "jej rzeczywistą lub postrzeganą orientacją seksualną i tożsamością płciową, a także postami w mediach społecznościowych i oświadczeniami w obronie praw LGBT". Do aresztowania Hamedani doszło w październiku 2021 roku., gdy aktywistka chciała wyjechać do Turcji.

Organizacja nie podaje szczegółów na temat okoliczności zatrzymania drugiej skazanej osoby.

Informację na temat wyroku potwierdziła też mieszcząca się w Niemczech irańska organizacja zrzeszająca społeczność LGBT 6-Rang. Rzeczniczka organizacji przekazała AFP, że "po raz pierwszy w Iranie za swoją orientację seksualną skazana została kobieta". Organizacja wezwała rządy innych państw do nacisków na Iran, w celu uwolnienia działaczek.

