Wielka Brytania. 15-latek z kablem USB w prąciu. Do szpitala przywiozła go mama

15-latek z Wielkiej Brytanii trafił do szpitala z "kontuzją", która była na tyle nietypowa, że lekarze zdecydowali się ją opisać na platformie ScienceDirect. Nastolatek wprowadził do cewki moczowej kabel USB, który tak się splątał, że nie mógł go wyciągnąć. Chłopca do szpitala zaprowadziła więc jego mama.

3 fot. https://www.sciencedirect.com/ Otwórz galerię Na Gazeta.pl