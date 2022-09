Pierwsze przemówienie Liz Truss jako brytyjskiej premierki. "Razem przetrwamy burzę"

We wtorek wczesnym popołudniem brytyjska królowa Elżbieta II powierzyła Liz Truss zadanie stworzenia rządu. Tym samym Truss jest trzecią kobieta na tym stanowisku, po Margaret Thatcher i Theresie May.

Wieczorem brytyjska premierka wygłosiła pierwsze przemówienie w nowej roli. Wspomniała na początku o swoim poprzedniku, Borisie Johnsonie, nawiązując m.in. do brexitu, szczepionek na COVID-19 i przeciwstawiania się rosyjskiej agresji.

- Historia będzie go postrzegała jako wysoce konsekwentnego premiera - stwierdziła Truss, dodając, że "jest zaszczycona przejmując tę funkcję w tym decydującym dla kraju momencie".

- To, co sprawia, że Zjednoczone Królestwo jest wielkie, to nasza fundamentalna wiara w wolność, przedsiębiorczość i uczciwą grę. Nasi ludzie raz po raz wykazywali się twardością, odwagą i determinacją - wskazywała nowa szefowa rządu.

Wielka Brytania ma nową premierkę. Liz Truss oficjalnie objęła urząd

Zaznaczyła, że obywatele "stoją w obliczu globalnych przeciwności" spowodowanych przez wojnę w Ukrainie i skutki pandemii koronawirusa.

- Teraz nadszedł czas, aby zająć się problemami, które powstrzymują rozwój Wielkiej Brytanii - ogłosiła. Lizz Truss zapowiedziała m.in. budowę dróg, domów, nowe inwestycje i miejsca pracy.

Lizz Truss: Razem przetrwamy burzę

- Przekształcimy Wielką Brytanię w kraj aspiracji z dobrze płatnymi miejscami pracy, bezpiecznymi ulicami i gdzie każdy ma możliwości, na jakie zasługuje. Podejmę działania dziś i każdego dnia, aby tak się stało - mówiła.

Wśród priorytetów nowej premier będzie wzrost gospodarczy (Truss zadeklarowała obniżenie podatków, by "doceniać ciężką pracę", wspomagać firmy i zachęcać do inwestowania), walkę z kryzysem energetycznym wywołanym przez wojnę i poprawę sytuacji w ochronie zdrowia.

Liz Truss zastąpi Borisa Johnsona. Kim jest nowa premierka Wielkiej Brytanii?

- Nasz kraj został zbudowany przez ludzi, którzy dopinają swego. Mamy ogromne zasoby talentów, energii i determinacji. Jestem przekonana, że razem przetrwamy burzę, możemy odbudować naszą gospodarkę i możemy stać się nowoczesną, wspaniałą Wielką Brytanią, którą wiem, że możemy być - zaznaczyła.

Lizz Truss w poniedziałek wygrała wyścig do fotela szefa Partii Konserwatywnej. Dotychczasowa szefowa brytyjskiej dyplomacji pokonała Rishiego Sunaka, byłego ministra finansów. Zdobyła 81 326 głosów. Jej rywal - 60 339. Uprawnionych do głosowania było ponad 170 000 członków ugrupowania. Frekwencja wyniosła niemal 83 proc.

