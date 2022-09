Rosja. Putin drepcze przez salę lekko kulejąc. Uwagę zwraca też prawa ręka [WIDEO]

Ćwiczenia Wostok-2022 rozpoczęły się 1 września i potrwają do środy 7 września. Z danych podawanych przez Kreml wynika, że w manewrach uczestniczy ponad 50 tysięcy żołnierzy z "państw sojuszniczych", takich jak Chiny, Białoruś, Syria czy Indie. We wtorek 6 września manewrom przyglądał się Władimir Putin. Poza nim w obserwacji na poligonie Siergiejewskim uczestniczyli minister obrony Siergiej Szojgu oraz szef sztabu gen. Walerij Gierasimow.

Większą uwagę zwróciło jednak nagranie, na którym widać Władimira Putina wchodzącego do sali. Użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli nietypowy chód prezydenta Rosji, który momentami wygląda tak, jakby kulał. Wskazuje też na to sylwetka, która wygląda, jakby nieco przechylała się w prawo. Także prawa dłoń Putina nienaturalnie przylega do ciała, aż do momentu, gdy polityk nie znajduje się przy stole.

Poza tym dziennikarze wskazują na zachowanie Putina względem ministra obrony, który przyszedł na ćwiczenia później, niż prezydent Rosji. Władimir Putin tylko spojrzał na Siergieja Szojgu, nie wymieniając z nim żadnych powitań. To samo miało miejsce z obecnym już na sali szefem sztabu gen. Walerijem Gierasimowem. "Czy ktokolwiek opisałby to jako szczęśliwe i pewne siebie trio? Putin oczywiście nie chce nawet rozmawiać z dowódcą sił zbrojnych" - napisał na Twitterze były premier Szwecji Carl Bildt.

Informacje o złym stanie zdrowia Władimira Putina nasiliły się od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Początkowo podawano, że prezydent Rosji cierpi na chorobę Parkinsona. Później agencje wywiadowcze USA, Wielkiej Brytanii czy Ukrainy zaczęły twierdzić, że Putin choruje na nowotwór trzustki. Rosyjski dziennik śledczy ujawnił też, że w ostatnich latach polityk był bardzo często odwiedzany przez otolaryngologów i onkologów. Lekarze mieli też odradzać mu publicznych wystąpień. Kreml nigdy nie potwierdził informacji o problemach ze zdrowiem Putina.

