Wnuczka miliardera porwana podczas joggingu. W pobliżu miejsca jej zaginięcia znaleziono ciało

Departament Policji w Memphis przekazał, że ciało zostało znalezione kilka metrów od miejsca zaginięcia nauczycielki Elizy Fletcher. Śledczy znaleźli je przy Victor Street w poniedziałek 5 września około godz. 17. Wszystkie okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.



USA. Znaleziono zwłoki w pobliżu miejsca zaginięcia Elizy Fletcher

Policjanci z Memphis przekazali we wtorek 6 września, że "tożsamość tej osoby i przyczyny śmierci nie jest obecnie potwierdzona. Śledztwo trwa". Ciało zostało znalezione w pobliżu opuszczonej szkoły, niedaleko Orleans Street. Policja aresztowała już w tej sprawie 38-letniego Cleotha Abstona. Do zatrzymania doszło w sobotę, gdy na sandałach, które znaleziono niedaleko miejsca zbrodni, wykryto jego DNA. Na monitoringu, którym dysponuje policja widać SUV-a, do którego wciągnięto kobietę. Mężczyzna, który się nim poruszał, śledził kobietę przez co najmniej 24 minuty. Pracodawca Abstona potwierdził policji, że mężczyzna pracował w firmie sprzątającej i że jeździ SUV-em, który został uchwycony na nagraniu z monitoringu - przekazuje "The New York Times".

Brat Abstona zeznał, że w piątek nad ranem mężczyzna czyścił wnętrze swojego służbowego SUV-a i szorował swoje ubrania w zlewozmywaku. Przekazał również, że jego brat zachowywał się wtedy dziwnie - informuje stacja Fox News.

Cleoth Abston spędził już w więzieniu 20 lat za brutalne porwanie prokuratora Kempera Duranda z Memphis, gdy miał zaledwie 16 lat - przekazuje "New York Post". 38-letni Abston przebywa obecnie w więzieniu. Może je opuścić po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 tys. dolarów. We wtorek 6 września może usłyszeć zarzuty manipulowania dowodami oraz porwania.

USA. Nauczycielka została porwana podczas porannego biegania

34-letnia Eliza Fletcher biegała w piątek 2 września około 4 nad ranem w Memphis w stanie Tennessee, niedaleko tamtejszego uniwersytetu. W pewnym momencie podszedł do niej pewien mężczyzna i kazał jej wsiąść do zaparkowanego nieopodal samochodu, doszło wtedy do szarpaniny i Fletcher została wciągnięta do pojazdu. Dwie godziny po porwaniu telefon Fletcher został znaleziony przez rowerzystę, który odniósł go mundurowym. Gdy kobieta nie wróciła do domu, policjanci zostali zawiadomieni o jej zaginięciu o 7:45 przez jej męża Richarda Fletchera. Stacja News Nation opublikowała wizerunek zatrzymanego mężczyzny oraz zdjęcia samochodu, do którego wciągnięto poszukiwaną kobietę.

Eliza Fletcher jest wnuczką nieżyjącego już Josepha Orgila III, miliardera z Memphis, który prowadził firmę zajmującą się sprzętem komputerowym i artykułami gospodarstwa domowego.

Rodzina kobiety opublikowała oświadczenie, w którym prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Zaoferowano 50 tys. dolarów w zamian za jakiekolwiek informacje.

Ukraina. Rosjanie porwali i wywieźli mera Chersonia Ihora Kołychajewa