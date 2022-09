Ukraina. Szympans spacerował po Charkowie. Wzruszająca reakcja pracowników zoo [WIDEO]

Chichi postanowiła uciec z zoo w poniedziałek 5 września około godz. 15.30. Zauważyli ją mieszkańcy Charkowa, gdy spokojnie spacerowała po mieście. Według najnowszych ustaleń rozplątała siatkę i otworzyła wszystkie zamki. Była to kolejna ucieczka szympansa z ogrodu.



Ukraina. Szympans spacerował w centrum Charkowa

Gdy Chichi uciekła, pracownicy zoo próbowali nakłonić ją do powrotu. Na jednym z nagrań widać kobietę, która próbuje zbliżyć się do szympansa, gdy ten spaceruje na jednej z ulic Charkowa. Opiekunka próbuje rozmawiać ze zwierzęciem. Daje mu kurtkę i smakołyki, po czym przytula Chichi, aby ta poczuła się pewniej i chciała wrócić do zoo. Wideo zostało umieszczone na Telegramie.

Dyrektor ogrodu zoologicznego Aleksiej Grigoriew, przekazał w rozmowie z "KHARKIV Today", że szympans już wrócił do ogrodu i jest bezpieczny.

Ukraina. Zwierzęta z parku krajobrazowy Feldman zostały ewakuowane

Chichi została ewakuowana z parku krajobrazowego Feldman i trafiła do zoo w Charkowie. Zwierzęta, które tam przebywały, od początku wojny były narażone na niebezpieczeństwo. Rosjanie ostrzeliwali ekopark, więc zwierzęta musiały zostać przetransportowane w inne miejsce. Wszystkie zwierzęta przebywające w Charkowie są zestresowane ciągłymi ostrzałami miasta. Jak informuje "KHARKIV Today", podopiecznym zoo są też podawane środki uspokajające, które mają pomóc im w radzeniu sobie z zaistniałą sytuacją. "Przed wojną na pełną skalę w Ekoparku Feldman żyło około pięciu tysięcy zwierząt - prawie 300 gatunków. Rosyjscy okupanci zabili około 100 zwierząt, zniszczyli część zagród i doszczętnie zniszczyli infrastrukturę" - przekazuje Ukraińska Prawda.

