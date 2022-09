Nowy ambasador Polski w Watykanie przyjęty przez papieża Franciszka. Rozmawiali m.in. o Ukrainie

Nominację ambasadorską wręczył Adamowi Kwiatkowskiemu w maju tego roku szef MSZ Zbigniew Rau. Zajął on miejsce Janusza Kotańskiego, który pracował na tym stanowisku od 23 czerwca 2016 roku do 15 maja tego roku.

Nowy ambasador złożył w poniedziałek listy uwierzytelniające w Watykanie. Polski dyplomata został przyjęty przez papieża Franciszka.

Uroczystość, trwająca dłużej niż przewiduje protokół dyplomatyczny, była również okazją do wspólnej modlitwy i rozmowy z papieżem. - Mówiłem Ojcu Świętemu, że w Polsce mamy takie powiedzenie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a dziś wszystkie drogi do Kijowa prowadzą przez Polskę. Rozmawialiśmy o polskim interesie narodowym. Mówiłem Ojcu Świętemu, że my patrzymy na ten konflikt i rosyjską agresję przez pryzmat naszej historii - relacjonował.

Polski ambasador podkreślił, że obecnie Ukraina walczy z rosyjską agresją w imieniu Polski i całego wolnego świata. Papież podziękował Polakom za pomoc niesioną Ukraińcom. Po spotkaniu z Franciszkiem Adam Kwiatkowski rozmawiał z watykańskim sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem i oddał hołd św. Janowi Pawłowi II przy jego grobie w bazylice św. Piotra.

Kim jest Adam Kwiatkowski?

Adam Kwiatkowski w przeszłości był m.in. samorządowcem i posłem. Przez ostatnie siedem lat pracował w Kancelarii Prezydenta, gdzie przez pewien czas kierował gabinetem prezydenta Andrzeja Dudy. W kwietniu tego roku został mianowany ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej.

"Wiele lat współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego, w której wykładał Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych. Z zamiłowania jest narciarzem i podróżnikiem. W wolnych chwilach gra w tenisa i jeździ na rowerze z żoną Ulą. Jest szczęśliwym ojcem dwóch synów – Szymona i Stefana oraz córki Kingi" - opisuje ambasadora stacja7.