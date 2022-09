Liz Truss - kim jest nowa premierka Wielkiej Brytanii, która zastąpi Borisa Johnsona?

Liz Truss, a właściwie Elizabeth Mary Truss, urodziła się w 1975 r. w Oksfordzie. Studiowała filozofię, politologię i ekonomię na tamtejszym Merton College. Ojciec Truss był profesorem matematyki na Uniwersytecie w Leeds, a matka pielęgniarką, nauczycielką i działaczką Kampanii na rzecz Rozbrojenia Nuklearnego. Oboje mieli lewicowe poglądy.

Liz Truss inspirowała się Margaret Thatcher

Jak podaje encyklopedia Britannica, Truss zabierali kilkuletnią córkę na manifestacje przeciwko polityce Margaret Thatcher, ale - co dość ironiczne - kilka lat potem siedmioletnia Liz przyjęła "Żelazną Damę" za wzór do naśladowania. Wcieliła się w rolę premierki podczas prawyborów do samorządu w swojej szkole. "Jednak w przeciwieństwie do Thatcher, która w 1983 r. zdobyła ogromną większość, Liz nie odniosła sukcesu" - pisze BBC. Wiele lat później Liz Truss wspominała: - Skorzystałam z szansy i wygłosiłam płomienne przemówienie, ale skończyło się na zerowej liczbie głosów. Nawet ja na siebie nie zagłosowałam.

Pierwsze kroki w polityce Truss stawiała na studiach, które rozpoczęła w 1993 r. Najpierw była działaczką Liberalnych Demokratów - pełniła funkcję przewodniczącej koła partyjnego na Uniwersytecie Oksfordzkim i zasiadała w komitecie wykonawczym partyjnej młodzieżówki. Trzy lata potem wstąpiła do Partii Konserwatywnej.

Liz Truss kierowała wieloma ministerstwami

Po studiach Truss pracowała m.in. jako dyrektorka handlowa w firmach Shell i Cable & Wireless Communications, była też zastępczynią dyrektora w think tanku Reform (2008-2010). W latach 2006-2010 była radną Royal Borough of Greenwich, jednej z gmin regionu Wielki Londyn.

W 2001 i 2005 r. bez powodzenia kandydowała do Izby Gmin. Poselski mandat uzyskała dopiero w 2010 r. Otrzymała reelekcję w 2015, 2017 i 2019 r.

We wrześniu 2021 r. Liz Truss została mianowana szefową brytyjskiej dyplomacji oraz główną negocjatorką Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie brexitu. Wcześniej pełniła funkcję sekretarz ds. handlu międzynarodowego, a także kierowała ministerstwami skarbu państwa (2017-2019), sprawiedliwości (2016-2017), środowiska, żywności i spraw wsi (2014-2016) oraz resortem ds. kobiet i równości. Należy do grona najpopularniejszych polityków rządu Borisa Johnsona wśród przedstawicieli Partii Konserwatywnej.

Liz Truss jest mężatką. Ma dwie córki. Swój czas dzieli między Norfolk i Londyn.