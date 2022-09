Papież: "zero tolerancji" dla przestępstw seksualnych w Kościele. "To nie celibat jest przyczyną"

Franciszek przekazał portugalskiemu oddziałowi CNN, że "nie zaprzecza" przypadkom nadużyć seksualnych w Kościele katolickim i że każda taka sprawa go "boli". - Nawet jeśli chodziłoby o jeden przypadek, to już jest potworność. Bo ty, księże i ty, zakonnico, masz prowadzić tego chłopca, tę dziewczynkę, do Boga, a swoimi nadużyciami niszczysz im życie. [...] Później ofiary przychodzą z pytaniami. Pytają, czy doprowadził do tego celibat - powiedział.

REKLAMA

Papież zwrócił się do Polaków z apelem. Mówił o trzeciej wojnie

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Papież Franciszek o skandalach seksualnych w Kościele: To nie celibat jest winien

Ale zdaniem papieża przyczyna skandali - głównie pedofilskich - w Kościele nie leży wcale w celibacie. - W rodzinach nie ma celibatu, a i w nich czasem to się zdarza. Jest to zatem potworność, która leży w mężczyźnie lub kobiecie Kościoła, którzy są psychicznie chorzy lub źli i wykorzystują swoją pozycję, by się zadowolić - dodał.

- Ksiądz, który krzywdzi, nie może być dłużej księdzem - podkreśliła głowa Kościoła katolickiego.

Zobacz wideo Gowin: Mam nadzieję, że stanowisko Stolicy Apostolskiej ws. wojny w Ukrainie ulegnie zmianie

CNN przypomina, że od początku pontyfikatu Franciszka (2013) ujawniono liczne raporty, w których szczegółowo opisane zostały przypadki kościelnych nadużyć seksualnych, ich tuszowanie oraz błędy.

Sam papież był krytykowany, gdy w 2018 r. stanął w obronie Juana Barrosa, chilijskiego biskupa oskarżonego o tuszowanie skandalu seksualnego. Franciszek przyznał później, że popełnił w swej ocenie "poważny błąd".

Abdykacja papieża - co mówi prawo kanoniczne? Dwa warunki dla papieża

Rok później papież zniósł watykańskie zasady tajności spraw dotyczących przestępstw seksualnych i wprowadził nowe przepisy, które nakazują wszystkim diecezjom zgłaszanie każdego przypadku nadużycia.

Natomiast w 2021 r. dokonał najobszerniejszej od 40 lat rewizji prawa Kościoła katolickiego i skłonił biskupów, aby podejmowali działania przeciwko duchownym, którzy wykorzystywali nieletnich i bezbronnych dorosłych.