Kanadyjska Królewska Policja Konna opublikowała wizerunki obu mężczyzn, którzy w serii ataków z nożem zabili co najmniej 10 osób. - Liczba rannych osób może być wyższa, bo część ofiar mogła sama dotrzeć do szpitali - przekazała na konferencji prasowej zastępczyni komisarza prowincji Saskatchewan Rhonda Blackmore. - Jest to z pewnością bardzo duża sprawa, jeśli nie największa, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat - powiedziała Blackmore, cytowana przez CNN.

REKLAMA

Policja nie podała motywów zamachowców. Podkreśliła, że część ofiar to przypadkowe osoby. Służby wydały ostrzeżenie dla mieszkańców trzech południowo-środkowych prowincji w Kanadzie: Saskatchewan, Alberta i Manitoba.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Kanada. Seria ataków nożowników w centralnej prowincji kraju. Nie żyje 10 osób

Napastnicy zaatakowali nożem w co najmniej 13 różnych miejscach w miejscowościach James Smith Cree Nation i Weldon w prowincji Saskatchewan w centralnej części Kanady. 31-letni Damien Sanderson i 30-letni Myles Sanderson są na wolności, są uzbrojeni i przemieszczają się czarnym SUV-em - nissanem rogue.

Policja zaleca mieszkańcom, aby pozostali w domach, nie podchodzili do podejrzanych osób i unikali autostopowiczów. Dochodzenie w sprawie ataków z użyciem noża prowadzą śledczy prowincji przy udziale Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. Funkcjonariusze wzmocnili ochronę w mieście Regina, również z powodu trwających tam rozgrywek futbolu amerykańskiego na stadionie Mosaic. Miejscowa policja podaje, że podejrzani byli widziani właśnie w Reginie przed południem czasu lokalnego.

- Pierwszy telefon alarmowy został wykonany na policję o godz. 5:40 czasu lokalnego w niedzielę rano w stolicy prowincji Regina, ok. 280 km na południe od Weldon - podała Rhonda Blackmore na konferencji prasowej. Dodała, że szybko po tym nastąpiło wiele kolejnych wezwań o pomoc.

Do apeli policji przyłączył się premier Kanady.

Ataki w Saskatchewanie są straszne i rozdzierające serce. Myślę o tych, którzy stracili swoich bliskich i zostali ranni. Monitorujemy sytuację i wzywamy wszystkich do śledzenia wytycznych lokalnych władz

- napisał Justin Trudeau na Twitterze. W specjalnym oświadczeniu podziękował "ratownikom za ich ciężką pracę, aby zatrzymać podejrzanych, chronić ludzi i leczyć rannych. Rząd Kanady był w bezpośrednim kontakcie z kierownictwem społeczności James Smith Cree Nation i jesteśmy gotowi pomóc w każdy możliwy sposób. Osoby odpowiedzialne za dzisiejsze odrażające ataki muszą zostać postawione przed sądem" - napisał premier Kanady.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>