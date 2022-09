Specjalny sąd przysięgłych w Paryżu osądzi siedmiu mężczyzn i jedną kobietę. Trzy osoby są oskarżone o przynależność do grupy terrorystycznej, pozostałe odpowiedzą za przemyt broni. Grożą im kary od 5 do 30 lat więzienia.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo ISIS zostało pobite, ale nie pokonane. Co dzieje się z Państwem Islamskim?

Francja. Początek procesu w sprawie zamachu terrorystycznego w Nicei z 2016 r.

Francuscy śledczy ocenili, że nikt z oskarżonych nie wiedział o dokładnych planach zamachowca. Był nim zastrzelony przez policję po ataku 31-letni Tunezyjczyk Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Prokuratura uważa, że niektórzy bliscy popierali jego zaangażowanie w zbrojny dżihad. Nie udało się jednak ustalić, czy mężczyzna rzeczywiście działał na zlecenie tak zwanego Państwa Islamskiego, które wzięło odpowiedzialność za atak.

Francuskie media piszą o "nadzwyczajnym" procesie. Rozprawy będą odbywać się w największej sali sądowej we Francji. Ich przebieg będzie nagrywany i transmitowany w kilkunastu salach sądowych w Paryżu oraz w centrum kongresowym w Nicei. W procesie weźmie udział ponad 800 stron cywilnych. Przed sądem będzie zeznawać m.in. były prezydent Francji François Hollande.

Zamach w Nicei był drugim najkrwawszym atakiem terrorystycznym w historii Francji. 14 lipca 2016 r., w Dniu Bastylii, rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum na Promenadzie Anglików w Nicei podczas pokazu fajerwerków. Kierowca wyszedł z pojazdu i zaczął strzelać do ludzi. Policja zastrzeliła zamachowca. W ciężarówce znaleziono broń palną i granaty.

Łącznie zginęły 84 osoby, ponad 400 zostało rannych. - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zwalczyć terroryzm - powiedział niedługo po ataku w Nicei ówczesny prezydent Francji Francois Hollande. - To był absolutny horror. Francja cierpi, ale jest silna i będzie jeszcze silniejsza - powiedział.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>