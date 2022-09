Papież Franciszek zatwierdził nową Konstytucję Zakonu Maltańskiego, a także wyznaczył jego tymczasową Radę. Zamiany obowiązują od 3 września - donosi portal vaticannews.va. Dekret wydany przez papieża w sprawie Konstytucji Kodeksu Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalnego św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty rozwiązuje Suwerenną Radę oraz odwołuje dotychczasowe urzędy. Papież podkreślił, że Zakon Maltański "zawsze cieszył się szczególną ochroną Stolicy Apostolskiej".

Zobacz wideo Czy papież Franciszek przyleci do Polski? Szrot: To jest decyzja Ojca Świętego. Prezydent go zaprosił