Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że sobota okazała się dobrym dniem dla ukraińskich sił powietrznych - doszło do zestrzelenia rosyjskich rakiet Kalibr, śmigłowca szturmowego i dronów.

Na wielu obszarach frontu trwają zacięte walki, zarówno w obwodzie charkowskim, w Donbasie, jak i na południu naszego kraju. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały obwód mikołajowski, obwody zaporoskie, obwody dniepropietrowskie i charkowski. Niestety są ofiary, a wśród nich niestety są dzieci

- przekazał ukraiński przywódca.

Podkreślił, że "ukraińska artyleria robi wszystko, by zniszczyć ogromny potencjał okupantów, aby zneutralizować każdą rosyjską kwaterę główną i wszystkie jej składy amunicji, wszystkie szlaki logistyczne na okupowanym terytorium".

Wołodymyr Zełenski: Rosja przygotowuje się do ataku energetycznego

Zełenski stwierdził również, że "obecnie Rosja próbuje jeszcze bardziej zwiększyć presję energetyczną na Europę".

- Przepompowywanie gazu rurociągiem Nord Stream zostało całkowicie wstrzymane. Dlaczego to robią? Rosja chce zniszczyć normalne życie każdego Europejczyka, we wszystkich krajach naszego kontynentu. Chce osłabić i zastraszyć całą Europę, każde państwo. Tam, gdzie Rosja nie może tego zrobić za pomocą broni konwencjonalnej, robi to za pomocą broni energetycznej. Próbuje atakować biedą i politycznym chaosem tam, gdzie nie może jeszcze atakować rakietami - wskazał polityk.

Według Zełenskiego "aby się przed tym chronić, wszyscy w Europie potrzebujemy jeszcze większej jedności, jeszcze większej współpracy, jeszcze większej wzajemnej pomocy".

- Tej zimy Rosja przygotowuje się do decydującego ataku energetycznego na wszystkich Europejczyków. A kluczowymi odpowiedziami na to powinny być dwie rzeczy. Po pierwsze nasza jedność, jedność w ochronie przed państwem terrorystycznym, a po drugie zwiększenie własnej presji na Rosję. Obejmuje to zaostrzenie sankcji na wszystkich szczeblach i ograniczenie rosyjskich dochodów z ropy i gazu - wyliczał ukraiński prezydent.

