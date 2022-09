Chorwacja. Nie żyje konsul RP w Zagrzebiu. Miesiąc temu pomagała rannym w wypadku autokaru

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia

- czytamy we wpisie ambasady na Facebooku.

Dagmara Luković pracę w polskiej ambasadzie w Belgradzie rozpoczęła w 2010 roku. Funkcję konsula pełniła przez ostatnie 5 lat.

W cytowanym przez polską placówkę wpisie ambasador RP w Chorwacji Andrzej Jasionowski napisał, że Dagmara Luković zmarła w piątek wieczorem w szpitalu w Zagrzebiu. "Dwa tygodnie temu jechaliśmy na lotnisko odwozić rannych z katastrofy autobusu. Była zmęczona, ale lubiła swoją pracę, mimo że obecny sezon turystyczny jest bardzo trudny. Mówiła, że cieszy się na swój zaplanowany na drugą połowę września urlop. Cieszyła się z mającego się niebawem narodzić wnuka. Niedawno obroniła pracę doktorską. Mimo choroby miała plany na przyszłość. A teraz trzeba będzie nauczyć się myśleć o Niej w czasie przeszłym" - napisał ambasador RP.

Dagmara Luković nie żyje. Konsul pomagała rannym w wypadku autokaru w Chorwacji

Dagmara Luković czynnie włączyła się w pomoc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, do którego doszło 6 sierpnia. Przypomnijmy, że pojazd, którym podróżowali pielgrzymi do bośniackiego Medjugorie, wpadł do rowu na autostradzie pod Varażdinem w Chorwacji. 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne. Autokarem jechało 42 pasażerów i 2 kierowców.

Konsul RP w Zagrzebiu relacjonowała to, co dzieje się z rannymi, kiedy będą przewożeni do Polski i uczestniczyła w procesie informowania rodzin o sytuacji ich bliskich. Dagmara Luković przekazywała również ustalenia chorwackich śledczych w sprawie okoliczności wypadku autokaru.

