Ukraina. Dwa Bayraktary w trzy dni spowodowały straty Rosji na ponad 26,5 mln dolarów

Straty oszacowane na 26,5 mln dol Rosjanie ponieśli od 31 sierpnia do 2 września 2022 roku. Dzięki tureckim dronom Bayraktar TB-2 ukraińska armia wyeliminowała kilka najważniejszych sprzętów rosyjskiej armii. "Efektywne tureckie Bayraktary we wprawnych rękach naszych wojskowych to potężna broń" - przekazał dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny we wpisie na Facebooku.



Wojna w Ukrainie. W ciągu trzech dni Rosjanie ponieśli ogromne straty bojowe

Wałerij Załużny przekazał, że w trzy dni dwa drony zniszczyły "osiem rosyjskich czołgów T-72, armatohaubicę Akacja, bojowy wóz piechoty i haubicę". Uszkodzono też pięć czołgów oraz jeden wóz piechoty. Nagranie z dronów opublikowano na Facebooku.

Według szacunków ukraińskiego wojskowego osiem czołgów było wartych ok. 24 mln dol., armatohaubica ponad 1,6 mln dol., bojowy wóz piechoty - ok. 600 tys. dol., a haubica około 300 tys. dol. Zniszczenia innych maszyn zostały wycenione na blisko 1,85 mln dol. W sobotę 3 września ukraińskie siły zbrojne informowały o zestrzeleniu rosyjskiego śmigłowca bojowego Ka-52 Aligator oraz dronu Forpost.

Wojna w Ukrainie. Rosja straciła blisko 50 tys. żołnierzy

Według informacji przekazanych 3 września przez Ministerstwo Obrony Ukrainy, w wyniku prowadzonej wojny w Ukrainie, Rosja straciła już ponad 49 tys. żołnierzy. Poza tym straciła m.in. 2034 czołgi, 4403 maszyny bojowe oraz 1134 systemy artyleryjskie. Największe straty minionej doby rosyjska armia poniosła w kierunku Doniecka. W nocy 3 września w Dnieprze jednostki przeciwlotniczych sił rakietowych zestrzeliły wszystkie pięć rakiet Kaliber, które były wystrzelone z terytorium Morza Czarnego.

