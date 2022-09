Alaksandr Łukaszenka aż cztery godziny wygłaszał swoje propagandowe przemówienie przygotowane z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jeden z uczniów w pewnym momencie pokazał do kamer kartkę z napisem "Save me", co można przetłumaczyć jako "Ratuj mnie".

