Nogi Władimira Putina wykonują "taniec" na spotkaniu z uczniami. Jest nagranie

1 września Władimir Putin wizytował Kaliningrad. Prezydent Rosji spotkał się tam m.in. z uczniami jednej ze szkół. Jak się okazało, na polecenie polityka każdy z uczniów przed spotkaniem z Putinem musiał być poddany dwutygodniowej kwarantannie. COVID-19 ma być nadal jednym z tematów, który budzi w Putinie strach.

Rosja. "Tańczące" nogi Putina podczas spotkania z uczniami w Kaliningradzie

Jak przy każdym oficjalnym wystąpieniu, tak i teraz dziennikarze przyjrzeli się zachowaniu Władimira Putina. Na nagraniu opublikowanym przez "Daily Mail" widać, jak prezydent Rosji wierci się na krześle i kurczowo trzyma się jedną dłonią oparcia. W tym czasie jego nogi wykonują dziwny "taniec".

Niekontrolowane drgania kończyn mogłyby wskazywać na to, że Władimir Putin cierpi na chorobę Parkinsona - o czym od kilku lat donoszą zagraniczne służby wywiadowcze. Od wybuchu wojny w Ukrainie media informują jednak o tym, że polityk ma cierpieć na nowotwór trzustki w zaawansowanym stadium.

Kreml nie potwierdza żadnych z doniesień na temat złego stanu zdrowia Władimira Putina. Mimo tego na oficjalnych wystąpieniach często można zauważyć, jak polityk kuleje - np. po wyjściu z samolotu na lotnisku w Teheranie lub jak jego nogi wykonują dziwne ruchy, przez co polityk z trudem stoi dłużej w jednym miejscu. Ostatnio szef CIA William Burns uznał, że Putin jest aż "zbyt zdrowy". Na komentarz ten zareagował kanał General SVR, który ma być prowadzony przez byłego rosyjskiego oficera wywiadu.

"'Zbyt zdrowy', według dyrektora CIA, rosyjski prezydent Władimir Putin w nocy z piątku 22 lipca na sobotę 23 lipca potrzebował pilnej pomocy medycznej. Około pierwszej w nocy dyżurujący w rezydencji lekarze zostali wezwani do prezydenta. Putin skarżył się na silne nudności. Dwadzieścia minut później wezwano dodatkowy zespół lekarzy. Wiadomo, że udzielili mu pomocy i że byli w pobliżu Putina przez trzy godziny, a po poprawie stanu zdrowia prezydenta opuścili jego gabinety" - przekazał rosyjski wojskowy.

