Rosja wystąpiła o 56 wiz na spotkanie w ONZ. Nie dostała żadnej. "Niepokojące"

Rosja miała poprosić Stany Zjednoczone o wydanie 56 wiz dla delegacji Rosji na posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które rozpocznie się 20 września w Nowym Jorku. W piątek 2 września Agencja Reutera podała, że jak do tej pory USA nie przekazało żadnej z nich.

USA nadal nie wydało wiz dla rosyjskiej delegacji na wrześniowy szczyt ONZ. "Niepokojące"

Rosyjski ambasador ONZ Wasilij Nebenzia brak wiz nazwał "niepokojącym", ponieważ, jak pisze w liście do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, Waszyngton w ciągu ostatnich miesięcy ciągle odmawiał wydawania ich wielu Rosjanom na inne wydarzenia organizacji.

Rzecznik Departamentu Stanu podkreślił natomiast, że USA poważnie traktują swoje zobowiązania, a rejestry wizowe, zgodnie z prawem amerykańskim, są poufne, więc nie mogą komentować poszczególnych przypadków. Jak czytamy, zgodnie z porozumieniem z 1947 roku Stany są zobowiązane do umożliwienia dostępu do ONZ zagranicznym dyplomatom, choć Waszyngton podkreśla, że może odmówić wydania wizy z powodu "bezpieczeństwa, terroryzmu i polityki zagranicznej".



Rosja nadal bez wiz na szczyt ONZ. Rzecznik Departamentu Stanu: Wnioski trzeba składać jak najwcześniej

Rzecznik prasowy Departamentu Stanu Ned Price podkreślił, że co roku na wydarzenia ONZ przetwarzanych są setki wiz dla delegatów Federacji Rosyjskiej, a w celu terminowego rozpatrzenia wniosków, należy składać je jak najwcześniej. - Jest to szczególnie ważne ze względu na nieuzasadnione działania Rosji przeciwko naszej ambasadzie w Rosji, w tym przymusowe zwolnienie pracowników lokalnych i krajowych, które poważnie ograniczyły nasz personel, a tym samym naszą zdolność do rozpatrywania wiz - zaznaczył.

