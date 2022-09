Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przekazało w raporcie, że między dwoma najważniejszymi generałami miało dojść do konfliktu. Siergiej Szojgu i Wiktor Zołotow mają spierać się o to, kto będzie "nowym faworytem" Władimira Putina.

Rosja. Siergiej Szojgu i Wiktor Zołotow są w konflikcie? Obaj chcą być "wodzami wojny"

Dowódca Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji Wiktor Zołotow przedstawił ostatnio raport o przebiegu "operacji specjalnej" - czyli wojny w Ukrainie. Generał miał podkreślać w dokumentach i rozmowie z Władimirem Putinem, że kierowana przez niego gwardia ma kluczowe znaczenie w tym, by to Rosja wygrała wojnę. "Taka zmiana głównych aktorów w teatrzyku Putina jest dość istotna, ponieważ wcześniej 'generałem zwycięstwa' w wojnie Putina był wyłącznie minister obrony Siergiej Szojgu" - pisze ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

W tym samym czasie w niezależnych rosyjskich mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwości usunięcia Siergieja Szojgu z kierownictwa Ministerstwa Obrony, które ma największy wpływ na działania wojenne. "Na podstawie tych doniesieniom można założyć, że między Szoigu i Zołotowem istnieje konflikt o rolę 'wodza wojny' wraz ze wszystkimi korzyściami, jakie zapewnia ten status" - czytamy w ukraińskim raporcie.

Jak dodają służby Ukrainy, w Rosji mają zaczynać się przymiarki do zmiany kierownictwa wojskowego. "Nowym zwrotem konfliktu będzie zmiana najwyższego kierownictwa, które bezpośrednio zarządza wojskami rosyjskimi na polu bitwy. I zmiana ta nie będzie zaskoczeniem, bo o niekompetencji Kużugietowicza (Siergiej Kużugietowicz Szojgu - red.), który nie ma nawet odpowiedniego wykształcenia wojskowego (z wykształcenia jest ekonomistą i inżynierem budownictwa - red.), można już snuć legendy" - czytamy dalej. Do postu dołączone jest zdjęcie Szojgu, który patrzy na odwróconą do góry nogami mapę.