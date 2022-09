Większość Rosjan nadal popiera wojnę w Ukrainie - to wnioski płynące z najnowszego sondażu opublikowanego przez niezależny rosyjski ośrodek badań Lewada. Mimo to zdaniem Instytutu Studiów nad Wojną poparcie społeczne dla działań prowadzonych przez Rosję "może stopniowo spadać", co w efekcie może przełożyć się na problemy z wystawianiem nowych sił do walki na froncie.

