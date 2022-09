Do tragedii doszło kilkadziesiąt kilometrów od Nowego Yorku, we Frankin Township w stanie New Jersey. W ostatni wtorek śmigłowiec stacji NBC New York uchwycił z powietrza kobietę leżącą na ziemi przed swoim domem. Miejscowy policjant przytulał ją i próbował pocieszać. Na nagraniu słychać, jak kobieta krzyczy z bólu. Kobieta chwilę wcześniej dowiedziała się, że nie żyje jej dwuletnia córka. Dziecko miało spędzić kilka godzin w rozgrzanym samochodzie.

REKLAMA

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Sąsiedzi w rozmowie z NBC New York relacjonowali, że mama dziecka była tak zrozpaczona, że w końcu została zebrana karetką do szpitala. - Dopóki policjanci nie zapukali do ich drzwi, rodzice dziecka nie wiedzieli, że ich maluch został w rozgrzanym samochodzie - mówili stacji sąsiedzi.

Jedna z sąsiadek wspomina, ze rodzice "krzyczeli z bólu i udręki". - Słyszałam, jak tata krzyczy, a potem mama zaczęła szlochać. To było bolesne… Po prostu słyszałam ten ból matki - relacjonowała sąsiadka Treana Huntley. - Nie życzyłabym tego nikomu - dodała.

Nie żyje dwulatka zostawiona w samochodzie. Dziecko mogło przebywać w aucie nawet siedem godzin

"New York Post" podaje, że jedną z pierwszych osób, które próbowały pomóc dziewczynce, był sąsiad, miejscowy strażak, który próbował przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, bezskutecznie.

Prokuratura hrabstwa Somerset przekazała, że "trwa dochodzenie w celu ustalenia czasu, przez jaki dziecko przebywało w pojeździe oraz okoliczności towarzyszących wydarzeniom, które doprowadziły do tej tragedii". Według informacji NBC New York dwulatka mogła przebywać w samochodzie nawet przez siedem godzin.

Według National Weather Service temperatura na pobliskim lotnisku Somerset tego dnia wyniosła 90 stopni Fahrenheita, czyli 32,2 st. Celsjusza.