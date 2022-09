PiS domaga się 6 bilionów zł, ambasada Niemiec reaguje. "Polska zrzekła się reparacji dawno temu"

- Polska zrzekła się dalszych reparacji dawno temu, w 1953 roku, i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie, ostatnio w deklaracji Rady Ministrów RP w 2004 roku - podkreśliła Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, odnosząc się do żądań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekazała Onetowi, niemiecki rząd "przywiązuje szczególną wagę do moralnego i finansowego zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone przez reżim nazistowski", jednak jego stanowisko pozostaje niezmienione.

