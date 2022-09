"Cześć, oto jestem" - powitał na TikToku potencjalnych wyborców Silvio Berlusconi. 85-letni polityk jest zdeterminowany, żeby zawalczyć o młodszy elektorat. Wybory krajowe we Włoszech mają się odbyć jeszcze w tym miesiącu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dr Jacek Bartosiak o pokryzysowym scenariuszu dla Europy

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl'''

Silvio Berlusconi założył TikToka. "Trochę wam zazdroszczę"

Włoscy politycy ruszają na podbój TikToka, wśród nich Silvio Berlusconi. Były szef włoskiego rządu po raz kolejny bierze udział w wyborach krajowych, których rozstrzygnięcie już w tym miesiącu. W pierwszym nagraniu na TikToku polityk mówi:

- Na tej platformie jest was 5 milionów, a 60 proc. z was ma mniej niż 30 lat i trochę wam tego zazdroszczę.

Berlusconi filmik nagrał zza biurka, w swojej charakterystycznej niebieskiej marynarce. Mówił, że chce użyć platformy, aby przekazać młodemu pokoleniu, jak uczynić Włochy "krajem, który daje nowe możliwości i szansę na realizację marzeń".

Były premier Włoch jest liderem partii Forza Italia, najmniejszego ugrupowania składającego się na prawicowy sojusz zbudowany przez nacjonalistyczny ruch Braci Włoch. Koalicja ma szansę zwyciężyć w wyborach 25 września.

Włochy. Silvio Berlusconi o koronawirusie: Znowu uszło mi na sucho

Włoscy konserwatyści walczą o głosy na TikToku

Berlusconi nie jest jedynym politykiem prawicy, który chce wykorzystać TikToka w walce o zwycięstwo w wyborach. Jak podaje Agencja Reutera, na platformie aktywnie działa też prorosyjski Matteo Salvini, lider współrządzącej Włochami partii Liga Północna, która również wchodzi w skład konserwatywnej koalicji. Także przedstawiciele innych partii działają na TikToku. Konto prowadzi m.in. Carlo Calenda, lider małej, centrowej partii Action: - Nie umiem tańczyć, wyglądam jak pijany niedźwiedź. Nie mogę dawać wskazówek dotyczących makijażu, bo mam gruby brzuch i jestem brzydki. Ale mogę z tobą porozmawiać o polityce - powiedział.

Berlusconi, zanim zbudował swoje medialne i polityczne imperium, jako student prawa dorabiał śpiewając na promach wycieczkowych po Morzu Śródziemnym. Wrócił do śpiewania po kilkudziesięciu latach występując w duecie z piosenkarzem Mariano Apicellim. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, żeby miał wykorzystać to doświadczenie w TikTok-owych nagraniach.

Silvio Berlusconi zakażony koronawirusem. Pracuję w izolacji pod Mediolanem

***********