Atak na Kapitol. Były policjant skazany na 10 lat więzienia. Uderzył innego funkcjonariusza [WIDEO]

Wyrok zapadł w czwartek. Jak poinformowała Agencja Reutera, 56-letni Thomas Webster, który uderzył funkcjonariusza masztem flagowym, został skazany na równoległe kary w wymiarze 120 miesięcy więzienia. Oskarżony wyjaśniał, że działał w samoobronie, ale ława przysięgłych odrzuciła te argumenty.

Atak na Kapitol. Thomas Webster z wyrokiem za napaść na policjanta

- Życzyłbym sobie, abyś tamtego dnia nie przyjeżdżał do Waszyngtonu, a zamiast tego został w domu w Nowym Jorku. Wolałbym też, abyś nie szedł do Kapitolu, bo wszyscy by na tym skorzystali. Nie tylko ty - także twoja rodzina i kraj - mówił sędzia Amit Mehta z Sądu Okręgowego w dystrykcie Kolumbia, cytowany przez CBS News.

Prokuratorzy federalni domagali się dla Webstera kary 17 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sądowy wydział ds. nadzoru kuratorskiego - 10 lat. Sędzia nie był zobowiązany do uwzględnienia tych zaleceń.

Adwokat Webstera, przekonując sędziego do wydania niższego wyroku, twierdził, że jego klient był pod "nadzwyczajnym wpływem" wyborczych kłamstw Donalda Trumpa.

Filmik z incydentu z udziałem Webstera można zobaczyć poniżej:

Atak na Kapitol. Ponad stu policjantów rannych w trakcie zamieszek

6 stycznia 2021 r. ponad 2 tys. zwolenników byłego prezydenta USA Donalda Trumpa wdarło się do Kapitolu w trakcie głosowania Senatu. Specjalna służba dbająca o bezpieczeństwo budynku i polityków nie była wystarczająco przygotowana na atak o takiej skali. Informator CNN przekazał, że przed rozpoczęciem głosowania Pentagon wahał się zbyt długo z podjęciem decyzji o wysłaniu żołnierzy na protest, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się zamieszek na dużą skalę.

W dniu ataku na Kapitol zginęło pięć osób, a co najmniej 138 policjantów zostało rannych. Jedną z ofiar była nieuzbrojona kobieta zastrzelona przez policję. Z ustaleń śledczych wynika, że pozostałe cztery osoby umarły z przyczyn naturalnych. Ponadto czterech funkcjonariuszy popełniło samobójstwa.



Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podał, że w wyniku zamieszek aresztowano ponad 860 osób, w tym ponad 260, którym postawiono zarzuty napaści lub utrudniania egzekwowania prawa.