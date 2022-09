Cieśnina Bosfor. Awaria ukraińskiego statku z kukurydzą. Ruch statków wstrzymany

Według informacji, jakie przekazały lokalne władze morza oraz biuro gubernatora Stambułu, statek z powodu awarii osiadł na mieliźnie w cieśninie Bosfor. Lady Zehma przewoził trzy tysiące ton kukurydzy.

Jednostka została bezpiecznie zakotwiczona w zatoce Bebek. Z kolei według informacji tureckiego portalu Dunya, ruch statków został zawieszony. Do ukraińskiego statku towarowego wysłano siedem jednostek straży przybrzeżnej, które asystowały w jego zabezpieczeniu.

Sześć statków opuściło ukraińskie porty

Zgodnie z umową eksportową, ukraiński statek Lady Zehma we wtorek uzyskał zgodę na opuszczenie portu Czarnomorsku. Statek płynął do Rawenny we Włoszech.

Wraz z Lady Zehma tego samego dnia z ukraińskich portów wypłynęło pięć statków. Jeden transport z żywnościową pomocą humanitarną popłynął do Jemenu.

Na pokładach sześciu statków Seajoy, Lady Zehma, Saffet Aga, Simas, Michallis i Karteria znajduje się łącznie 183 000 ton ukraińskiego zboża. - W niecały miesiąc wyeksportowaliśmy prawie półtora miliona ton produktów rolnych, co jest dość znaczącym wynikiem. Musimy jednak wysyłać z portów w Odessie po 100-150 statków w ciągu miesiąca przewożących łącznie po 5 milionów ton miesięcznie - informował ukraiński minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow.

Działający przy ONZ Światowy Program Żywnościowy poinformował, że statek MV Karteria wypłynął z ukraińskiego portu z żywnościową pomocą humanitarną dla Jemenu. Na pokładzie znajduje się około 37 500 ton pszenicy.

Jemen importuje blisko 90 procent swojego zapotrzebowania na żywność, z czego około 30 procent przez Morze Czarne. Ponadto, mimo trwającego od czterech miesięcy rozejmu, konsekwencją paroletniej wojny domowej jest nadal potężna zapaść gospodarcza. ONZ określa sytuację panującą w Jemenie jako największy kryzys humanitarny naszych czasów.

Pod koniec lipca dzięki współpracy Turcji i ONZ udało się wypracować porozumienie, na mocy którego Rosjanie odblokowali porty w Czarnomorsku i Odessie, dzięki czemu na początku sierpnia mogły z nich wypłynąć pierwsze statki ze zbożem.