Bucza. Kolejne ciało cywila zamordowanego przez Rosjan. Miał związane ręce i worek na głowie

Do ludobójstwa w Buczy doszło w marcu 2022 roku. Rosyjscy żołnierze zabili tam 461 osób - poinformowało w czerwcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, powołując się na głównego komendanta policji Ihora Kłymenkę. Ciała zamordowanych cywili ukraińskie służby znajdują także w okolicach miasta m.in wsi Myrocke czy Zdwyżiwka.

Bucza. Znaleziono kolejne ciało zamordowanego cywila

W pobliżu Buczy odkryto ciało kolejnej, zamordowanej przez Rosjan osoby. "Związali mu ręce, zakryli głowę i rozstrzelali. Znaleźliśmy ciało tego mężczyzny, torturowanego przez okupantów dzisiaj [1 września - red.] na dawnych stanowiskach armii Federacji Rosyjskiej we wsi Zdwyżiwka" - napisał na komunikatorze szef kijowskiej policji Andrij Niebytow.

Przekazał, że zmarły mężczyzna miał od 40 do 50 lat i stwierdzono u niego uszkodzenie szyi i tułowia. Policjant zaapelował do osób, które rozpoznają rzeczy mężczyzny tj. wysokie buty oraz zegarek Seiko, o niezwłoczny kontakt się z policją. "Ogólnie we wsi Zdwyżiwka policja obwodu kijowskiego zidentyfikowała i zbadała już ponad 16 ciał cywilów zabitych przez okupantów" - poinformował Andrij Niebytow.

Mariupol. Rosjanie próbują ukryć ciała ofiar ataku na Teatr Dramatyczny

Rosjanie w Buczy stworzyli sale tortur i dopuszczali się zbiorowych gwałtów

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała w lipcu drugi raport dotyczący zbrodni wojennych w Ukrainie. Raport objął okres od 1 kwietnia do 25 czerwca. Znalazły się w nim informacje o 23-letniej Karinie Ershovy z Buczy, którą porwano, torturowano, zgwałcono, a następnie zastrzelono.

OBWE przekazało, że 25 dziewcząt między 14. a 24. rokiem życia było przetrzymywanych w piwnicy w Buczy i zbiorowo gwałconych przez rosyjskich żołnierzy. Dziewięć z nich zaszło w ciąże. Z raportu wynika także, że Rosjanie zgwałcili rocznego chłopca oraz 78-letnią kobietę. - Rosyjscy żołnierze celowo strzelali do holowanych pojazdów z napisami "DZIECI" i białą flagą. Niektóre dzieci były świadkami egzekucji swoich rodziców, krewnych i przyjaciół - powiedział ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter cytowany przez CNN.

