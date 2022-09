Białoruś ma pomóc Rosji. Chodzi o pseudoreferenda na okupowanych terenach

Niezależny rosyjski portal The Insider przekazał w środę 31 sierpnia, że udało mu się dotrzeć do dokumentów, z których wynika, że "Kreml podjął już decyzję o przyłączeniu wszystkich okupowanych terytoriów ukraińskich do Rosji". Pomóc w tym ma Białoruś.

Wojna w Ukrainie. Media: Wyniki "referendum" ws. przyłączenia okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji przesądzone

We wrześniu, prawdopodobnie w pierwszej jego połowie, Rosja ma mieć zamiar przeprowadzić pseudoreferenda uzasadniające aneksję okupowanych terenów Ukrainy. Według redakcji portalu chodzi jednak nie tylko o Ługańską i Doniecką Republikę Ludową, ale też tereny zajęte po 24 lutego. "W rządowym projekcie nakreślono już docelowe liczby wyników głosowania oraz plan 'utrwalenia zwycięskiego wyniku'" - czytamy.

W dokumentach ma nie być napisane wprost, że wyniki "referendum" zostaną sfałszowane, jednak zaznacza się, że "powinno wystarczyć głosów, 'aby' przystąpienie do akcesji stanowiło bezwzględną większość wyborców" Ługańska i Doniecka. Równocześnie w strategii podkreślono, że przedwyborcze sondaże powinny przygotować opinię publiczną na docelowy wynik.



Rosja przeprowadzi pseudoreferendum w sprawie okupowanych terenów? Ma pomóc Białoruś

The Insider zwraca uwagę, że głównym problemem organizacji "referendum" jest znalezienie wystarczającej liczby Ukraińców, którzy zechcieliby pomóc w organizacji głosowania. W samym obwodzie donieckim mają bowiem powstać 44 komisje terytorialne i 850 obwodowych. I tak, według portalu, organizację referendum Kreml ma powierzyć rosyjskim wykonawcom, a także liczyć na głosy Ukraińców znajdujących się na terytorium Rosji i Białorusi. "Chociaż wynik głosowania jest najwyraźniej z góry przesądzony, dla dobrego obrazu władze rosyjskie wciąż potrzebują wysokiej frekwencji" - czytamy.

