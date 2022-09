Michaił Gorbaczow zmarł we wtorek 30 sierpnia wieczorem. Pierwszy i jedyny prezydent oraz ostatni przywódca ZSRR miał 91 lat. Pogrzeb polityka odbędzie się w sobotę 3 września na cmentarzu w Moskwie. Na początku nie wiadomo było, czy uroczystości będą miały charakter prywatny, czy państwowy.

Michaił Gorbaczow nie żyje. Władimir Putin nie weźmie udziału w pogrzebie ostatniego przywódcy ZSRR

- Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w sobotnich uroczystościach pogrzebowych ostatniego przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak przekazał dalej, Putin miał pożegnać Gorbaczowa w czwartek 1 września w moskiewskim Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie jedyny prezydent ZSRR zmarł dwa dni wcześniej.

Prezydent Rosji pojechał tam specjalnie jeszcze przed wylotem do Kaliningradu. - Niestety, harmonogram prac prezydenta nie pozwala mu na to 3 września, więc zdecydował się zrobić to dzisiaj - podkreślił Pieskow.

Jak dodał rzecznik Kremla, pogrzeb Gorbaczowa "będzie miał elementy państwowej ceremonii".

Michaił Gorbaczow - pierwszy i ostatni prezydent ZSRR. Kim był?

Michaił Gorbaczow w 2014 roku poparł rosyjską aneksję ukraińskiego Krymu. Od wybuchu wojny na Ukrainie polityk ten jednak przestał wypowiadać się publicznie. Jak jednak wyjawił "Forbes", który powołał się na szefa Radia Echo Moskwy Aleksieja Wieniediktowa - Michaił Gorbaczow miał wyrazić sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Skrytykował też Putina za autorytaryzm, militaryzm i dławienie wolności obywatelskich.

