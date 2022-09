Ukraina z krótkim przekazem na trzy słowa: Polsko, kochamy Cię! [WIDEO]

"Tylko trzy słowa: Polsko, kochamy Cię!" - nagranie z takim opisem pojawiło się na stronie Ministerstwa Obrony Ukrainy. W spocie Ukraińcy dziękują Polsce za pomoc, jaką okazano po wybuchu wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. "Ukraina nie mogła prosić o większego przyjaciela, który wsparł nas w potrzebie"

"Jeśli jest coś, co Polacy rozumieją... to to, że nikt nie powinien sam mierzyć się z ciemnością" - tak brzmi napis, który pojawia się w takt lecącej w tle muzyki - "Hej, Sokoly!", znanej również pod tytułem "Ukraina" i napisanej przez polsko-ukraińskiego kompozytora i poetę Tomasza Padurę (1801-1871). Fragmenty słów są przemieszane z obrazami, przedstawiającymi rosyjski atak na Ukrainę, zniszczenia i uciekających ze swojego kraju uchodźców.

Później na pasku pojawia się informacja, że do 24 sierpnia Polska przyjęła około dwóch milionów uchodźców z Ukrainy. "Ukraińcy otrzymali pełny dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej i publicznej edukacji. Polska jest na drodze do wydania 5,3 miliardów dolarów na pomoc uchodźcom. Polska przekazała też około 0,6 proc. swojego PKP na pomoc militarną..." - brzmią kolejne napisy. W tle pojawiają się paczki z pomocą dla Ukrainy, które są następnie wysyłane ciężarówkami, a nawet całymi składami pociągów. Następnie na nagraniu widać proukraińskie demonstracje organizowane w Polsce.

"Ukraina nie mogła prosić o większego przyjaciela, który wsparł nas w potrzebie" - brzmi kolejna sekwencja napisów. Po niej pojawiają się ujęcia ze spotkań Wołodymyra Zełenskiego z Andrzejem Dudą, a także nagrania przedstawiające przekazane przez Polskę czołgi. "Nigdy tego nie zapomnimy! Dziękujemy Polsko!" - taki napis pojawia się na końcu nagrania - najpierw na niebiesko-żółtej fladze Ukrainy, a potem biało-czerwonej fladze Polski.