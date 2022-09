Dane zostały oparte na podstawie otrzymanych list, na których zamieszczono potwierdzone zgony rosyjskich żołnierzy. Informacje zebrane przez dziennikarzy dotyczą śmierci 900 wyspecjalizowanych żołnierzy w różnych rosyjskich jednostkach specjalnych od początku wojny w Ukrainie do 1 września. Natomiast, jak podało w czwartek Ministerstwo Obrony Ukrainy, od początku wojny zginęło już łącznie ponad 48 tys. rosyjskich żołnierzy.



Wojna w Ukrainie. Kosztowne straty rosyjskiej armii

Zginęło już co najmniej 245 żołnierzy sił specjalnych Gwardii Narodowej oraz członków jednostek specjalnych policji.

Śmierć poniosło też 151 członków sił specjalnych GRU. Z danych wynika, że co czwarty z nich był oficerem. Jeśli dowódca takiej kompanii zginie, to może go zastąpić tylko oficer tej samej specjalności wojskowej.

Inni zabici Rosjanie należeli do piechoty morskiej (337 osób), sił specjalnych lotnictwa (144 osoby), wśród nich byli też piloci (67 osób). Wśród zabitych jest też 20 żołnierzy z jednostek specjalnej tajnej policji FSB (odpowiedzialnej za działania szpiegowskie i sabotażowe) i FSO (rosyjski odpowiednik polskiej Służby Ochrony Państwa).

Utrata oficerów sił specjalnych może być dla rosyjskiej armii bardzo dotkliwa, bo trudna do zastąpienia - przekazuje BBC. Wyszkolenie poruczników o odpowiednich kwalifikacjach trwa co najmniej cztery lata. Aby dowodzić, porucznik musi zdobyć doświadczenie i awansować na kapitana, co zajmie kolejne cztery lata. W sumie - co najmniej osiem lat szkolenia.

Wojna w Ukrainie. Wojska rosyjskie nie były dobrze przygotowane

Według ekspertów zachodnich i niezależnych rosyjskich regularne jednostki wojskowe nie były wystarczająco przygotowane do wojny w Ukrainie. W rezultacie zadania, które miała wykonać piechota, wykonywały jednostki specjalne, piechota morska czy spadochroniarze. Dlatego też poniosły ogromne straty podczas trwającej wojny. I to straty wyjątkowo kosztowne, ponieważ wyszkolenie żołnierzy jednostek specjalnych jest czasochłonne i kosztowne.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało w czwartek rano najnowsze dane dotyczące strat rosyjskiej armii. Zginęło około 48 350 Rosjan, zniszczono około 1997 czołgów i 4 345 maszyn bojowych.

