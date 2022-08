BBC o walkach w obwodzie chersońskim. "Stopniowe osłabianie", "jak sytuacja z osaczonym szczurem"

We wtorek Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało o ostrzelaniu kolejnych trzech mostów niedaleko Chersonia. W komunikacie podano, że wojska rakietowe i artyleria wykonały 220 zadań ogniowych. Ostrzelano między innymi Antonowski most drogowy, most kolejowy oraz most Dariwski. Ma to uniemożliwić przeprawę rosyjskich wojsk i sprzętu, zmierzających na front. Dowództwo "Południe" informuje też, że na całym odcinku frontu trwają walki pozycyjne w celu poprawy położenia wojsk ukraińskich. Ostrzelano także dwa rejony ześrodkowania sił rosyjskich.

Walki w obwodzie chersońskim. "Strategia na wyczerpanie"

BBC w artykule na temat walk w obwodzie chersońskim podkreśla, że według władz w Kijowie nie należy spodziewać się "szybkiego zwycięstwa" w tym regionie. Potwierdzają to eksperci od wojskowości, z którymi rozmawiała brytyjska stacja. - Długoterminowym trendem jest stopniowe osłabianie rosyjskich zdolności militarnych i stopniowe wzmacnianie ukraińskich zdolności przy wsparciu Zachodu - powiedział sir Alex Younger, były szef agencji wywiadowczej MI6. Jak dodał, kontrofensywa chersońska ma na celu pokazanie, że ukraińskie wojsko może przejąć inicjatywę. To z kolei ma na celu podtrzymanie determinacji samych Ukraińców oraz sprzymierzeńców.

Justin Bronk z Royal United Services Institute (RUSI) wyraził przekonanie, że Ukraina nadal będzie korzystała z systemów HIMARS, które skutecznie odcinają rosyjskie linie zaopatrzenia. Ekspert spodziewa się, że Ukraińcy będą w większym stopniu stosować "strategię na wyczerpanie", aby "wypychać Rosję na szerokim froncie, próbując złamać morale Rosjan i zadać im straty w ludziach".

Ukraińcy niszczą mosty wokół Chersonia. "Zapowiedź kolejnych sukcesów"

Ukraiński ekspert Mychajło Żyrochow stwierdził z kolei, że "nie powinniśmy spodziewać się ataku kawalerii, ponieważ sztab generalny nie chce walk ulicznych (w Chersoniu), które spowodowałyby ciężkie straty". - Strategia Ukrainy polega na wypieraniu wroga. To nie nastąpi szybko - powiedział. - To jak sytuacja z osaczonym szczurem, któremu trzeba pozostawić drogę wyjście. Wojsko Ukrainy powinno dążyć do zapewnienia wojskom rosyjskim takiej drogi wycofania, w przeciwnym razie będą walczyć ostatniego żołnierza - mówił.

Meduza: W okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy giną prorosyjscy separatyści

Tymczasem zastępca rady regionalnej Chersonia Serhij Chlań przekazał w środę, że przedstawiciele samozwańczych władz okupowanego obwodu chersońskiego zniknęły z przestrzeni publicznej. Jak mówił, żaden zdrajca nie ucieknie od odpowiedzialności, a nawet wysłani z Rosji oficerowie FSB wciąż gdzieś się ukrywają.

Kilka dni temu we własnym domu został zamordowany były deputowany Ołeksij Kowaliow, a kolaborant Kyryło Stremousow uciekł do Woroneża w Rosji. Szefem tzw. rządu obwodu chersońskiego został Serhij Jelisejew, rosyjski urzędnik z obwodu kaliningradzkiego.

Z kolei portal Meduza twierdzi, że w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy giną prorosyjscy separatyści. Według Meduzy, do tej pory w obwodzie chersońskim zginęło 10 prorosyjskich urzędników. Pięciu z nich zostało zastrzelonych, czterech straciło życie w wyniku eksplozji samochodów, którymi się przemieszczali, a jeden został otruty. W obwodzie zaporoskim doszło do zamachów na sześciu prorosyjskich urzędników. Trzech zmarło, a trzech przebywa w szpitalach

W ostatnich tygodniach ukraińska armia odnosiła sukcesy w obwodzie chersońskim. Niszczy tam mosty wokół Chersonia. Na jednym z odcinków frontu ukraińscy żołnierze przerwali pierwszą linię obrony Rosjan.