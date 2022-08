Misja MAEA wjechała do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tym czasie Rosjanie ostrzeliwują Enerhodar

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Szef misji i jednocześnie szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował, że zespół specjalistów zamierza spędzić w elektrowni cztery dni. W planach są rozmowy z ukraińskim personelem obiektu, a także stworzenie raportu. Jak zaznaczył, chciałby, aby w dalszej perspektywie w elektrowni na stałe przebywali obserwatorzy. Misja liczy kilkanaście osób. Jej skład jest międzynarodowy, a wśród specjalistów są też Polacy. We wtorek w Kijowie szef misji spotkał się z ukraińskim prezydentem.

Ukraińskie władze donosiły wcześniej, że Rosjanie ostrzeliwują specjalny korytarz, którym eksperci mieli dostać się do miasta Enerhodar. "The Kyiv Independent" informował, że "rosyjskie wojska ostrzeliwują Enerhodar w czasie, gdy inspektorzy przybywają do elektrowni".

UE przekazała Ukrainie ponad 5 mln tabletek jodku potasu

Rosyjskie wojsko zajęło elektrownię w marcu. Zgromadziło tam sprzęt wojskowy. Od tego czasu Rosjanie regularnie ostrzeliwują też tereny w pobliżu obiektu. W związku z zagrożeniem Unia Europejska przekazała Ukrainie ponad pięć milionów tabletek jodku potas.

"Żadna elektrownia atomowa nie powinna być wykorzystywana jako teatr wojenny. Niedopuszczalne jest narażanie na niebezpieczeństwo ludności cywilnej" - napisał w oświadczeniu komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Dodał, że wszelkie działania wojskowe wokół elektrowni jądrowej w Zaporożu powinny być natychmiast wstrzymane.

Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że na terytorium Polski nie ma żadnego zagrożenia związanego z promieniowaniem. "PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju" - przekazano w środowym komunikacie.

