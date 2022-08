Gorbaczow wiedział, że Putin zniszczył dzieło jego życia. "Reformy w całości zniszczone. Zero, popiół"

Michaił Gorbaczow, pierwszy i jedyny prezydent Związku Radzieckiego, żył 91 lat. "Odegrał kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny i obaleniu żelaznej kurtyny. Otworzył drogę do wolnej Europy" - napisała na Twitterze Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Były przywódca ZSRR od początku lipca przebywał w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie. Zmarł we wtorek 30 sierpnia po ciężkiej i długotrwałej chorobie. Gorbaczow nie wypowiadał się publicznie na temat ataku Władimira Putina na Ukrainę. Kilka dni po inwazji wydał oświadczenie przez swoją fundację, w którym wezwał do zaprzestania działań wojennych i natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. "Nie ma nic cenniejszego na świecie niż ludzkie życie" - pisał.

Przed śmiercią miał też rozmawiać na ten temat ze swoim przyjacielem, rosyjskim dziennikarzem Aleksiejem Wenediktowem.

Michaił Gorbaczow o wojnie. Wenediktow w lipcu: "Mogę powiedzieć, że jest zdenerwowany"

Aleksiej Wenediktow w kwietniu tego roku został wciągnięty przez Kreml na listę agentów zagranicznych. Był redaktorem naczelnym niezależnego radia Echo Moskwy, dopóki nie zostało zablokowane w marcu przez rząd Putina. W obawie przed konsekwencjami część rosyjskich redakcji ograniczyła wówczas działalność lub ją zawiesiła, tłumacząc, że chcą informować albo zgodnie z etyką zawodową, albo wcale. Jednocześnie Wenediktow przyjaźni się sekretarzem Putina Dmitrijem Pieskowem i szefową RT [dawniej Russia Today - red.] Margaritą Simonian. Do 2019 roku był członkiem rady społecznej przy ministerstwie obrony.

20 lipca na łamach rosyjskiej edycji "Forbes'a" Wenediktow przekazał opinię Gorbaczowa na temat wojny rozpętanej przez Władimira Putina. - Mogę powiedzieć, że jest zdenerwowany. Oczywiście rozumie, że to było dzieło jego życia - powiedział.

- Reformy Gorbaczowa - polityczne, nie gospodarcze - zostały w całości zniszczone - powiedział rosyjski dziennikarz. - Zero, popiół. Kiedy Gorbaczow odchodził, w Europie było cztery tys. żołnierzy NATO. Teraz zapowiedzieli 300 tys. ludzi do końca przyszłego roku. Więc dziś jest 40 tys., a będzie 300 tys. - co oznacza ogromny wzrost napięcia między Wschodem a Zachodem - dodał.

- Wolność przyniósł Gorbaczow. Wszyscy zapomnieli, kto dał wolność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej? Kto to był? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Wolność prasy, pierwsza ustawa medialna, kto ją przyniósł? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Własność prywatna? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow - wymieniał dziennikarz.

Michaił Gorbaczow nie żyje. Ostatni przywódca ZSRR miał 91 lat

Świat reaguje na śmierć Gorbaczowa

Na śmierć pierwszego prezydenta Związku Radzieckiego zareagowali światowi liderzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał Michaiła Gorbaczowa "rzadko spotykanym przywódcą, który uczynił świat bezpieczniejszym miejscem". Joe Biden odniósł się do jego reform. Stwierdził, że polityk miał wyobraźnię i widział, że inna przyszłość jest możliwa. Wykazał się przy tym odwagą, by zaryzykować całą swoją karierę, aby ją osiągnąć.

