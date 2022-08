"O zmarłych dobrze albo wcale? Nie". Świat reaguje na śmierć Gorbaczowa. Jest też oświadczenie Putina

Na wiadomość o śmierci Michaiła Gorbaczowa jako jeden z pierwszych zareagował Władimir Putin, który przekazał najgłębsze kondolencje - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W rozmowie z rosyjską agencją informacyjną Interfax Pieskow dodał, że Putin "wyśle rano wiadomość z kondolencjami do krewnych i przyjaciół męża stanu".

Michaił Gorbaczow nie żyje. "Rzadko spotykany przywódca"

Na śmierć pierwszego prezydenta Związku Radzieckiego zareagowali światowi liderzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał Michaiła Gorbaczowa "rzadko spotykanym przywódcą, który uczynił świat bezpieczniejszym miejscem". Joe Biden odniósł się do reform Gorbaczowa i stwierdził, że polityk miał wyobraźnię i widział, że inna przyszłość jest możliwa. Wykazał się przy tym odwagą, by zaryzykować całą swoją karierę, aby ją osiągnąć.

Były sekretarz stanu USA James Baker III zaznaczył, że "historia zapamięta Michaiła Gorbaczowa jako giganta, który skierował swój wielki naród w stronę demokracji". Baker negocjował z Gorbaczowem w ostatnich latach zimnej wojny. "Odegrał kluczową rolę w pokojowym zakończeniu zimnej wojny, podejmując decyzję przeciwko użyciu siły w celu utrzymania imperium" - stwierdził były szef amerykańskiej dyplomacji.

"Ze smutkiem przyjmuję wiadomość o śmierci Michaiła Gorbaczowa. Był on człowiekiem, który próbował zapewnić lepsze życie swoim obywatelom. Jego życie było ważne, ponieważ bez niego i jego odwagi nie byłoby możliwe pokojowe zakończenie zimnej wojny" - to z kolei słowa Condoleezzy Rice, byłej sekretarz stanu USA za czasów George'a W. Busha.

Michaił Gorbaczow nie żyje. "Otworzył drogę do wolnej Europy"

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że Michaił Gorbaczow był zaufanym i szanowanym przywódcą. "Odegrał kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny i obaleniu żelaznej kurtyny. Otworzył drogę do wolnej Europy. Nie zapomnimy tego dziedzictwa. Niech spoczywa w pokoju" - napisała na Twitterze Ursula von der Leyen.

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres określił zmarłego Michaiła Gorbaczowa mianem "jedynego w swoim rodzaju męża stanu, który zmienił bieg historii". "Świat stracił wybitnego światowego przywódcę, zaangażowanego multilateralistę i niestrudzonego orędownika pokoju. Jestem głęboko zasmucony jego odejściem" - przekazał na Twitterze Antonio Guterres.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson napisał z kolei, że informację o śmierci Michaiła Gorbaczowa przyjął z przykrością. "Zawsze podziwiałem odwagę i uczciwość, jaką wykazał się w doprowadzeniu zimnej wojny do pokojowego zakończenia. W czasach agresji Putina na Ukrainę, jego niestrudzone zaangażowanie w otwarcie sowieckiego społeczeństwa pozostaje dla nas wszystkich przykładem" - napisał Johnson.

"Składam kondolencje z powodu śmierci Michaiła Gorbaczowa, człowieka pokoju, którego wybory otworzyły drogę do wolności dla Rosjan. Jego zaangażowanie na rzecz pokoju w Europie zmieniło naszą wspólną historię" - to słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Michaił Gorbaczow nie żyje. "Miał gorzką śmierć"

Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski ocenił Gorbaczowa jako "postać jak najbardziej zasłużoną, której winni jesteśmy wdzięczność. - Poprzez swoje reformy doprowadził do demokratyzacji ZSRR i w końcu, czego akurat nie chciał, do upadku ZSRR - powiedział były prezydent w rozmowie z Onetem.

Portal cytuje również byłego ambasadora Polski w Federacji Rosyjskiej Stanisława Cioska. - Jeszcze w czasach PRL pilnie przyglądaliśmy się, czy strona radziecka po prostu go nie zlikwiduje. Środowiska przeciwne Gorbaczowowi były przecież potężne. On sam miał świadomość, że w każdej chwili może paść ofiarą zamachu. Z moich informacji wynika, że Gorbaczow był bardzo nieszczęśliwy z powodu tego, co zrobił Putin, atakując Ukrainę. Uważam, że mając tego świadomość, miał gorzką śmierć - ocenił Ciosek.

"Michaił Gorbaczow pozostanie w naszej pamięci jako ten, dzięki któremu Związek Radziecki przeszedł do historii - choć on chciał go uratować" - napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Łukasz Jasina. "Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, gdy są tacy, którym marzy się powrót do imperialnej przeszłości" - dodał.

Michaił Gorbaczow nie żyje. "Był przestępcą"

Nie wszyscy ocenili pozytywnie postać radzieckiego przywódcy. Minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas stwierdził, że "Gorbaczow był przestępcą, który stłumił pokojowe protesty". Na Litwie o zmarłym ostatnim przywódcy ZSRR mówi się przede wszystkim w kontekście tragicznych wydarzeń, do których doszło pod wileńską wieżą telewizyjną w 1991 roku.

"Chociaż o zmarłych mówi się dobrze lub wcale, to cóż - nie tym razem. Jedynym plusem jest to, że podpisał kapitulację Związku Radzieckiego" - napisał litewski polityk. Portal LRT zwraca uwagę, że Michaił Gorbaczow na Litwie zostanie zapamiętany jako siła tłumiąca dążenia kraju do niepodległości.

13 stycznia 1991 roku żołnierze radzieccy przystąpili do szturmu na wileńską wieżę telewizyjną. Zginęło wówczas 14 osób. Doszło do tego niespełna rok po ogłoszeniu przez Litwę niepodległości. Krewni ofiar złożyli przeciw byłemu prezydentowi ZSRR pozew cywilny. Twierdzili, że przedstawili dowody na to, że Gorbaczow - jako naczelny dowódca sowieckich sił zbrojnych - miał w tamtym czasie kontrolę nad armią i nie podjął kroków, aby zapobiec międzynarodowej zbrodni.

Michaił Gorbaczow był rosyjskim politykiem, Sekretarzem Generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Był pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. W 1990 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Po aneksji Krymu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wydały dla Gorbaczowa zakaz wjazdu na Ukrainę. Służby tłumaczyły tę decyzję względami bezpieczeństwa, wskazując, że Gorbaczow m.in. publicznie poparł rosyjską aneksję Krymu. Jak przekazała agencja Ria Novosti Michał Gorbaczow zmarł we wtorek po ciężkiej i długotrwałej chorobie. Były przywódca ZSRR od początku lipca był hospitalizowany w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Moskwie.

