Abdykacja papieża - kiedy jest możliwa i co mówi prawo kanoniczne? Papież musi spełnić dwa warunki

Zgodnie z prawem kanonicznym ojciec święty wybierany jest na to stanowisko dożywotnio. Do tej pory jednak w historii Kościoła 11 papieży dokonało abdykacji. W jakich okolicznościach papież może zrezygnować z urzędu?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy papież powiedział coś o Putinie? Mina Andrzeja Dudy na to pytanie bezcenna

Abdykacja papieża - jakie warunki trzeba spełnić? Co na to prawo kanoniczne?

Rezygnacja papieża przewidziana jest w paragrafie drugim 332 kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dokument ten wskazuje, jakie dwa warunki musi spełnić papież, by jego rezygnacja została uznana.

Pierwszym warunkiem jest to, by papież podjął decyzję o rezygnacji w sposób dobrowolny. Kolejnym warunkiem jest "ujawnienie". Dokładnie przepisy brzmią następująco:

Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia

Prawo kanoniczne nie określa jednak sposobu, w jakich abdykacja powinna być ogłoszona. Z przepisów nie wynika też, wobec kogo papież ma ujawnić decyzję - ponieważ pełni najwyższy urząd w Kościele, nie składa rezygnacji na czyjeś ręce, tylko podejmuje taką decyzję.

Ksiądz profesor Józef Wroceński z Katedry Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wyjaśnił, że po ogłoszeniu decyzji papieża, dziekan Kolegium Kardynalskiego zwołuje Kolegium, które przejmuje władzę nad Kościołem. Następnie Kolegium podejmuje decyzję o zwołaniu konklawe i określa termin, kiedy nastąpi wybór nowego papieża. Zgodnie z prawem kanonicznym, konklawe ma być zwołane od 15 do 20 dni od wakatu. Papież, który złożył rezygnację, przechodzi na emeryturę.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina reaguje na oświadczenie Watykanu. "Wskazuje, kto jest agresorem"

Abdykacja papieża miała miejsce już 11 razy w historii. Papież Franciszek będzie 12?

Do abdykacji papieży dochodziło najczęściej w starożytności. Ostatnia abdykacja miała miejsce 11 lutego 2013 roku, gdy z urzędu ustąpił Benedykt XVI.

Rezygnacja papieża ze stanowiska miała miejsce:

w 235 roku przez papieża Poncjana;

w 366 roku przez papieża Liberiusza;

w 653 roku przez papieża Marcina I;

w 903 roku przez papieża Leona V;

w 964 roku przez papieża Benedykta V;

w 1009 roku przez papieża Jana XVIII;

w 1044, 1045 i 1047 roku przez papieża Benedykta IX;

w 1046 roku przez papieża Grzegorza VI;

w 1294 roku przez papieża Celestyna V;

w 1415 roku przez papieża Grzegorz XII;

w 2013 roku przez papieża Benedykta XVI.

Rezygnacja papieża Franciszka może mieć miejsce na jesieni 2023 roku

Według watykanistów papież Franciszek ma dawać sygnały do tego, że zamierza ustąpić z urzędu. Wskazywać na to ma m.in. modlitwa przy grobie papieża Celestyna V, który również abdykował. Ten sam grób odwiedził przed decyzją o rezygnacji także Benedykt XVI.

Franciszek wcześniej podkreślał, że nie zamierza rezygnować ze swojej funkcji. Zapytany o to podczas ostatniej wizycie w Kanadzie udzielił jednak już innej odpowiedzi. - W moim wieku i przy moich ograniczeniach muszę się bardziej oszczędzać, by dalej służyć Kościołowi. Oczywiście biorę pod uwagę możliwość ustąpienia - mówię to z całą szczerością, to żadna katastrofa, można zmienić papieża, nie ma problemu - mówił papież Franciszek. Nieoficjalnie do abdykacji mogłoby dojść na jesieni 2023 roku. Mówił o tym w Gazeta.pl prof. Arkadiusz Stempin. - Abdykacja Franciszka uchodzi za pewną. Już na początku swojego pontyfikatu powiedział on, że rezygnacja z najwyższego urzędu w Kościele powinna uchodzić za jak najbardziej normalną. Z kolei w 2015 roku dodał, że jego pontyfikat będzie krótki, podczas gdy decyzję Benedykta o ustąpieniu określił jako 'odważne' - wskazywał. - O ile nie zajdą nieznane w tej chwili nowe okoliczności, decyzję o abdykacji Franciszek podejmie po zakończeniu rzymskiego synodu 2023 roku, kiedy implementuje jego postanowienia, w tym ureguluje w kodeksie prawa kanonicznego status emerytowanego papieża. Możliwe też, by nie dopuścić do precedensu z koegzystencją trzech papieży, urzędującego i dwóch emerytów, Franciszek wydłuży okres swoich rządów do śmierci Benedykta XVI - dodał.

"Abdykacja Franciszka uchodzi za pewną". Watykanista o kluczowej dacie