Ukraina pokazała, jak działają pociski HARM. Pilot zadedykował nagranie zmarłemu bratu

Siły zbrojne Ukrainy opublikowały nagranie, które przedstawia kilka ukraińskich myśliwców, które strzelają pociskami przeciwradarowymi AGM-88 HARM. Do nagrania dołączono piosenkę Julii Łuszczyńskiej pt. "Jesteśmy bohaterami".

Wojna w Ukrainie. Ukraińska armia pokazuje działanie pocisków HARM

Wideo nakręcił ukraiński pilot i przedstawił pracę myśliwca MiG-29 wraz z amerykańskimi pociskami AGM-88 HARM. Zadedykował klip swojemu bratu Eugene Lysenko, który zmarł podczas walki powietrznej z rosyjskim wojskiem 9 marca br. Jest on też poświęcony ludziom "dzięki którym na niebie nad Ukrainą świeci słońce ku radości małych i dorosłych Ukraińców" - napisano na Facebooku.

Wojna w Ukrainie. Amerykanie przekazali Ukrainie 19. pakiet pomocowy

Na początku sierpnia Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pociski przeciwradarowe AGM-88 HARM. 19 sierpnia Pentagon poinformował o 19. pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy, który był wart 775 mln dolarów. Przekazano m.in. amunicję do systemów artyleryjskich, rakiety przeciwradarowe oraz 16 holowanych haubic kalibru 105 mm, 36 tys. sztuk amunicji, 1 tys. pocisków przeciwpancernych TOW, kolejny tysiąc Javelinów, a także drony - przekazuje agencja TASS.

Pociski rakietowe powietrze-ziemia AGM-88 HARM są zaliczane do amerykańskiej broni precyzyjnego rażenia. Służą one do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika. Dotyczy to zwłaszcza systemów obrony przeciwlotniczej. Pocisk należy naprowadzić na źródło emitowanych przez nie sygnałów.

