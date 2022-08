Ukraina reaguje na oświadczenie Watykanu. "Stolica Apostolska wskazuje, kto jest agresorem"

Watykan wydał oświadczenie sześć dni po słowach papieża Franciszka, który mówiąc o śmierci Darii Duginy użył sformułowań, takich jak "biedna dziewczyna" i "za wojnę płacą niewinni". Słowa papieża wzbudziły kontrowersje, ponieważ użył ich wobec córki naczelnego propagandysty Kremla, który dawał argumenty "za" atakiem Rosji na Ukrainę. Strona ukraińska oskarżyła też papieża o to, że nie kierował tak empatycznych słów wobec wielu Ukraińców, którzy zginęli przez tę wojnę.

REKLAMA

Zobacz wideo Gowin: Mam nadzieję, że stanowisko Stolicy Apostolskiej ws. wojny w Ukrainie ulegnie zmianie

Watykan wydał oświadczenie w sprawie słów papieża Franciszka. Wskazał też na winę Rosji

W oświadczeniu Watykanu można przeczytać, że słowa papieża Franciszka "należy odczytywać jako głos podniesiony w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako zajęcie stanowiska politycznego". W komunikacie podkreślono też, że wojnę w Ukrainie rozpoczęła Rosja - ten fakt po raz pierwszy pojawił się w stanowisku Stolicy Apostolskiej.

"W kontekście wojny na Ukrainie, liczne są wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i jego współpracowników na ten temat. Mają one na celu głównie zachęcenie duszpasterzy i wiernych do modlitwy, a wszystkich osób dobrej woli do solidarności i wysiłków na rzecz odbudowy pokoju" - czytamy dalej.

"Jeśli chodzi o wojnę o szerokich rozmiarach na Ukrainie, rozpoczętą przez Federację Rosyjską, wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka są jasne i jednoznaczne w jej potępieniu jako moralnie niesprawiedliwej, niedopuszczalnej, barbarzyńskiej, bezsensownej, potwornej i świętokradczej" - przekonuje w oświadczeniu Watykan.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

"Abdykacja Franciszka uchodzi za pewną". Watykanista o kluczowej dacie

"Jesteśmy usatysfakcjonowani, że reakcja strony ukraińskiej została poważnie wzięta pod uwagę"

Do komunikatu tego odniósł się już ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej. - Jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani tym, że bardzo mocna reakcja strony ukraińskiej została bardzo poważnie wzięta pod uwagę oraz spotkała się z odpowiedzią i wyjaśnieniem Stolicy Apostolskiej - powiedział Andrij Jurasz.

Dalej podkreślił, że najważniejszym punktem komunikatu Watykanu są słowa o tym, że "wojnę na szeroką skalę rozpoczęła Federacja Rosyjska". - Oficjalny dokument Stolicy Apostolskiej wskazuje, kto jest agresorem, kto jest odpowiedzialny za wojnę - dodał ambasador Ukrainy.

Nadzwyczajna konferencja papieża z kardynałami. Watykaniści: Próba przed konklawe