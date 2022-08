Rosjanka płacze, bo nie dostała wiz do Europy. "Boją się, że nie wrócimy do Rosji"

Nagranie płaczącej Rosjanki zostało udostępnione na Twitterze. Oryginalnie pojawiło się jednak na TikToku, który w porównaniu do innych serwisów społecznościowych, nadal jest aktywny w Rosji.

Rosja. Płacząca influencerka nie dostała wizy do Niemiec. "Myślą, że tam zostaniemy"

Na nagraniu widać płaczącą dziewczynę, która żali się, że nie dostała wizy na wjazd do Niemiec. Zezwolenie nie zostało też wydane czterem członkom jej rodziny. Influencerka zaznacza, że wizy odmówiono jej mimo tego, że w Niemczech rzekomo mieszka jej matka.

- Wszystkim nam odmówiono wiz. Po prostu nikomu jej nie dali - mówi na nagraniu Rosjanka. Dalej zaznaczyła, że powodem odmowy wydania wiz były wątpliwości pracowników konsulatu Niemiec, czy Rosjanie po podróży wrócą do swojego kraju. - Chcecie poznać przyczynę odmowy? Bo złożyłam wszystkie dokumenty razem. Myślą, że tam zostaniemy. To wszystko - kontynuowała ze łzami w oczach.

Nie jest to pierwsze nagranie płaczących influencerek, które są "zrozpaczone" decyzjami zachodnich państw. Najsłynniejsze filmiki pokazują płaczące Rosjanki, które lamentowały z powodu zablokowania Instagrama w Rosji. Ostatnio popularnym nagraniem było to, w którym Rosjanka płacze i mówi, że nie chce opuszczać okupowanego przez Rosjan od 2014 roku ukraińskiego Krymu, ponieważ "u nich w domu" jest za zimno.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba uważa, że pomysł zniesienia wiz w Unii Europejskiej dla Rosjan nie zostanie poparty przez wszystkie kraje członkowskie. Jak dodał, wydawanie wiz jest uzależnione od polityki narodowej każdego państwa UE.

Według ustaleń "Financial Times", w najbliższych dniach ministrowie spraw zagranicznych UE mają poprzeć zawieszenie porozumienia wizowego z Rosją, co znacząco ograniczy wydawanie wiz turystom z Rosji. Całkowitego wstrzymania wiz domagają się kraje sąsiadujące z Rosją, takie jak Finlandia czy Estonia. Polska i Czechy przestały wydawać wizy Rosjanom krótko po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Mimo tego Rosjanie mogą przemieszczać się po strefie Schengen, bo inne kraje nie wydały takich zakazów.

Według "Politico", przeciwnikami zatrzymania wiz dla Rosjan mają być Niemcy i Francja. We wspólnym dokumencie wysłanym do Brukseli rządy tych dwóch państw argumentują, że "zakaz mógłby przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i wzmocnić autokratyczną władzę prezydenta Władimira Putina nad jego ludnością, zamiast ją osłabiać".

