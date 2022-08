To nie jest taka kontrofensywa, jakiej się spodziewamy. Ukraińcy się ruszyli, ale raczej są ostrożni

To, co jest pewne, to że Ukraińcy od poniedziałku rano znacznie zwiększyli intensywność ostrzału artyleryjskiego w rejonie Chersonia i zaatakowali na wielu odcinkach frontu. To przyznają sami Rosjanie. Nie wiemy jednak, jakie siły Ukraińcy zaangażowali w operację, a co za tym idzie, jaki jest jej prawdziwy cel. Czy to próba zgniecenia Rosjan na zachodnim brzegu Dniepru, czy raczej zwiększenie presji w ramach trwającej już od czerwca kampanii obliczonej na podkopanie ich sił.

Niejasny obraz sytuacji na froncie

Z dotychczasowych doniesień wyłania się jedynie ogólny zarys sytuacji. Ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe" oficjalnie poinformowało w poniedziałek, że na wielu odcinkach frontu rozpoczęto działania ofensywne. Później oznajmiono jednak, że operacja jest objęta blokadą informacyjną. Tak jak wszystkie wcześniejsze operacje ofensywne w rejonie Chersonia. Nie będzie więc oficjalnych informacjach o postępach działań. Pozostają jedynie oficjalne komunikaty Rosjan i nieoficjalne doniesienia od korespondentów, żołnierzy i cywili, które przebijają się do mediów społecznościowych.

Wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek rano w rejonie Chersonia Ukraińcy przeprowadzili wyjątkowo intensywny ostrzał artyleryjski wcześniej zlokalizowanych rosyjskich celów. Do atakowania pozycji piechoty czy pojazdów miały zostać skierowane nawet rakiety naprowadzane GMLRS wystrzeliwane z wyrzutni HIMARS i M270, które dotychczas Ukraińcy używali tylko na ważne cele dalej za linią frontu. Nie ma jednak wiarygodnych doniesień na temat skutków tego ostrzału. W sieci pojawiło się jedno nagranie mające przedstawiać relację spanikowanego rosyjskiego żołnierza leżącego na ziemi pośród wybuchów, ale trudno ocenić jego wiarygodność, bo niewiele na nim widać.

W poniedziałek nie brakowało jednak doniesień ze źródeł proukraińskich o rzekomej panice wśród Rosjan na niektórych odcinkach. O ucieczce rezerwowych oddziałów złożonych z mężczyzn zmobilizowanych w okupowanym Donbasie, co spowodowało konieczność awaryjnego łatania dziury we froncie siłami wojsk powietrznodesantowych. Jednocześnie pojawiły się jednak też twierdzenia o ucieczce tych drugich, co spowodowało panikę u tych pierwszych. To dobrze obrazuje chaos informacyjny towarzyszący najnowszym wydarzeniom na południu Ukrainy.

Nie ulega jednak wątpliwości, że za wyjątkowym ostrzałem, poszły też wyjątkowe uderzenia na ziemi. W rejonie Chersonia od miesięcy był tak naprawdę spokój, nie licząc niewielkich ograniczonych starć. Teraz od razu pojawiły się doniesienia o licznych ukraińskich natarciach na prawie całej linii frontu. Przyznają to nawet bardzo prorosyjskie konta w mediach społecznościowych. Oczywiście od razu dodają, że w większości owe ataki zostały szybko powstrzymane, jednak co znamienne, przyznają się do kilku porażek. Ukraińcy mieli choćby zdobyć wieś Suhyj Stawok (żółty okrąg w centrum poniższej mapki) i dokonać lokalnego włamania na do 10 kilometrów. Ukraińskie media donosiły w poniedziałek wieczorem o czterech wyzwolonych miejscowościach w całym regionie. Amerykańska stacja CNN też informowała o czterech, ale lista pokrywała się tylko częściowo. Wszystkie wymienione miejscowości są zaznaczone na poniższej mapie, jednak nie ma dowodów zdjęciowych na ich zdobycie.

We wtorek, po ponad 24 godzinach od ogłoszenia rozpoczęcia działań ofensywnych, nie ma prawie żadnych innych konkretnych doniesień. Nie licząc nagrań efektów ukraińskich ataków rakietowych na rosyjskie zaplecze, ale to coś, co się dzieje już od dwóch miesięcy. Źródła proukraińskie twierdzą, że walki w siedmiu kluczowych rejonach trwały przez noc, ale nie wiadomo nic o ich efektach.

Do tego pojawiło się kilka nagrań i zdjęć, mających pokazywać ukraińskie oddziały w akcji na południu. Widać na nich choćby podarowane przez Holandię zmodyfikowane transportery opancerzone M113, które trafiły do ukraińskich oddziałów rezerwowych, tworzonych od kilku miesięcy z zamiarem w wykorzystania do odbijania terenu zajętego przez Rosjan. Pojawiły się też nagrania kolumn czołgów czy transporterów opancerzonych. Nie sposób jednak ustalić, kiedy i gdzie zostały wykonane.

Ukraińcy raczej nadal są ostrożni

Jest bardzo prawdopodobne, że nie powinniśmy się spodziewać wielkiej ofensywy rodem z filmów. Z setkami czołgów, transporterów opancerzonych i podążających za nimi falami piechoty, które dokonują szerokich przełamań frontu i pokonują po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, pędząc ku strategicznym punktom na mapie. Ukraińcy od początku prowadzą tę wojnę inaczej, bo nie mają dość sił na operacje w rodzaju Pustynnej Burzy czy tych z II wojny światowej. Są znacznie bardziej ostrożni i koncentrują się na niszczeniu sił Rosjan za cenę jak najmniejszych strat własnych, a nie na kilometrach kwadratowych terenu. I jest możliwe, że teraz nie tyle ruszyli do szaleńczego szturmu na Chersoń, ile zaatakowali w wielu miejscach, aby wybadać opór Rosjan i w razie znalezienia słabego punktu pójść ostrożnie naprzód. Oznacza to, że efekty ofensywy mogą pojawiać się bardzo powoli.

Jest też możliwe, że Rosjanie dobrze się przygotowali i będą stawiać silny opór, wobec czego Ukraińcy staną i nadal będą się skupiać na tym co dotychczas, czyli atakowaniu ich zaplecza, osłabianiu logistyki i podkopywaniu sprawności. Nie wiadomo, jakie siły Ukraińcy zaangażowali do obecnych ataków, co uniemożliwia stwierdzenie, jak dalece są one poważne. Teoria mówi, że do przeprowadzenia zdecydowanej ofensywy atakujący powinien mieć trzykrotną przewagę sił nad obrońcą. Nie jest to wymóg bezwzględny, ale ogólna zasada sprawdzająca się w praktyce. Rosjanie według różnych źródeł mają nawet 15-20 tysięcy ludzi w rejonie Chersonia. Ukraińcy musieliby więc mieć 45-60 tysięcy, co jak na realia tej wojny stanowi znaczącą siłę i poważny wysiłek.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że ukraińskie wojsko od czerwca przygotowuje sobie grunt pod próbę wyzwolenia Chersonia. Systematyczne atakowanie zaplecza rakietami GMLRS i artylerią dalekiego zasięgu. Wyłączenie z użytku jedynych dwóch mostów nad Dnieprem. Dywersja na Krymie, wprowadzająca dalszy chaos w system zaopatrzenia, oraz w działania sił lotniczych wspierających front w rejonie Chersonia. Do tego działania o charakterze partyzanckim, ataki na patrole i zabójstwa kolaborantów. Stan ducha tych ostatnich dobrze pokazuje przypadek Kiriła Stremousowa, wicenaczelnika wyznaczonych przez okupantów władz cywilnych obwodu Chersońskiego. Byłego niskiej rangi regionalnego polityka, teraz poszukiwanego za zdradę. Ukraińcy wyśledzili, że od weekendu swoje odezwy do ludności obwodu nagrywa z hotelu Marriott w rosyjskim Woroneżu.

Nie ma jednak na razie przesłanek wskazujących na załamanie się rosyjskiego oporu w rejonie Chersonia. Pomimo wcześniejszych intensywnych ataków na zaplecze. Ukraińcy raczej napotykają wszędzie opór. Jednak przejście przez nich do działań ofensywnych na tak długim froncie, po miesiącach pasywności, oznacza znaczne zwiększenie presji na Rosjan. Więcej zabitych, rannych, zniszczonego i zużytego sprzętu, oraz niezbędnych zapasów w postaci choćby amunicji i paliwa. To oznacza natomiast wzrost obciążenia systemu logistycznego, który jest już mocno nadwyrężony za sprawą ukraińskich ataków. Dodatkowo za sprawą uszkodzenia mostów przez Dniepr Rosjanie nie mogą łatwo przerzucić na zachodni brzeg posiłków.

Ostatecznie sytuacja może stać się dla rosyjskiego wojska nie do wytrzymania. Tak jak pod koniec marca na północy Ukrainy. Wówczas Ukraińcy nie tylko atakowali ich zaplecze, ale też zaczęli w wielu miejscach próbować kontratakować i wywierać presję. Wówczas Rosjanie zarządzili generalny odwrót. Teraz byłaby to bardziej ucieczka, ponieważ nie mają dogodnych dróg do wycofania się ze sprzętem i w porządku. Taki rozwój sytuacji to jednak wariant optymistyczny. Pesymistyczny jest taki, że w rejonie Chersonia Rosjanie mieli jednak dużo czasu na przygotowanie pozycji obronnych i będą w stanie wytrzymać presję, zadając jednocześnie Ukraińcom istotne straty. Próby ataku oznaczają bowiem zawsze większe ryzyko niż bierność. Ukraińcy zdecydowali się je jednak podjąć, co świadczy o tym, że muszą czuć się dość pewnie. Do tej pory zbędnego ryzyka raczej unikali.