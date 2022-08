Kontrofensywa Ukrainy w rejonie Chersonia. ISW: Są nieoficjalne doniesienia o wyzwoleniu terenów

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

W poniedziałek ukraińska armia poinformowała, że rozpoczęła kontrofensywę w obwodzie chersońskim. Instytut Studiów nad Wojną w swojej najnowszej analizie podkreślił, że są doniesienia o wyzwoleniu kilku miejscowości spod rosyjskiej okupacji, choć na razie oficjalne źródła nie potwierdziły tych informacji. Wyzwolone miały zostać miejscowości na zachód i północny zachód od Chersonia, "blisko ukraińskiego przyczółka nad rzeką Ingulec i na południe od granicy obwodów chersońskiego i dniepropietrowskiego" - czytamy w raporcie ISW.

Strona rosyjska mówi o "propagandzie"

Instytut Studiów nad Wojną zaznaczył także, iż m.in. rosyjskie Ministerstwo Obrony i blogerzy zajmujący się tematyką militarną stwierdzili, że komunikat o rozpoczęciu kontrofensywy przez Ukraińców to "propaganda". "Resort przekazał wieczorem, że ukraińska kontrofensywa była ograniczonym, nieudanym przedsięwzięciem, co nadało ton późniejszym wiadomościom na jej temat w rosyjskiej przestrzeni medialnej. Oznajmił też, że siły ukraińskie poniosły poważne straty w personelu i sprzęcie po nieudanych próbach natarcia w trzech kierunkach w obwodzie chersońskim" - zauważył amerykański think tank.

"Blogerzy pisali, że doniesienia o ukraińskiej kontrofensywie były przesadzone, fałszywe lub prawdopodobnie zakończyły się niepowodzeniem. Stwierdzili, że siły ukraińskie jak dotąd nie były w stanie przebić się przez rosyjskie linie obronne i nie są w stanie tego zrobić w nowych kontratakach" - podkreślił Instytut Studiów nad Wojną. Jak piszą autorzy raportu, tak "lekceważące wypowiedzi" wskazują na to, iż Kreml wciąż dąży do utrzymania mitu "wielkich sukcesów militarnych Rosji w Ukrainie".

Jednocześnie ISW zaznaczył, że część rosyjskich źródeł donosiła o ukraińskich atakach "na całej linii", a przestrzeń informacyjną prawdopodobnie zalewają fake newsy, co spowodowane jest paniką w Rosji. Rosyjskie źródła zwracały też uwagę na to, że władze okupacyjne w obwodzie chersońskim zaleciły ludności jedynie udanie się do schronów, a nie ucieczkę.

Brytyjski wywiad: Wzmożony ostrzał rosyjskich pozycji

W codziennym raporcie brytyjski wywiad poinformował o wzmożonym ostrzale pozycji rosyjskiego okupanta na prawym brzegu Dniepru. Jak czytamy w porannych doniesieniach, wysoka precyzja ostrzału uniemożliwia Rosjanom przemieszczanie się oraz dostarczanie zapasów.

Według raportu w okolicach okupowanego Chersonia 49. związek operacyjny Południowego Okręgu został wzmocniony siłami 35. Armii Wschodniego Okręgu. "Większość jednostek w okolicach Chersonia jest prawdopodobnie niedostatecznie obsadzona i oparta na niepewnych liniach zaopatrzenia poprzez mosty promowe i pontonowe przez Dniepr" - czytamy w raporcie.

Brytyjski wywiad sugeruje również, że agresor będzie się starał zintegrować rozproszone dowództwo, które "przyczyniało się do słabych wyników podejmowanych decyzji". "Jeśli ukraińskie siły będą kontynuowały działania ofensywne, spójność dowodzenia będzie prawdopodobnie kluczowym czynnikiem jakości rosyjskiej obrony na południowych odcinkach frontu" - czytamy we wtorkowym komunikacie brytyjskiego wywiadu.

