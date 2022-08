Irak. Rośnie liczba ofiar zamieszek w Bagdadzie, kilkuset rannych. "Sytuacja jest bardzo niebezpieczna"

Służby medyczne Iraku potwierdziły, że w zamieszkach, które wybuchły w poniedziałek zginęło 15 osób. Z kolei źródła, na które powołuje się Al Jazeera, mówią o 20 ofiarach. W protestach rannych zostało ok. 350 osób - niektórzy od kul, a inni przez wdychanie gazu łzawiącego rozpylonego w tłumie w Zielonej Strefie Bagdadu.

Irak. Co najmniej 15 osób zginęło w zamieszkach w Bagdadzie

Ofiary starć to zwolennicy szyickiego radykalnego islamskiego przywódcy Muktady as-Sadra, którzy podczas próby wdarcia się do budynków parlamentu starli się z członkami proirańskiego ugrupowania. Doszło do wymiany ognia. Wojsko wprowadziło godzinę policyjną na terenie całego kraju. Iracka Agencja Prasowa podała, że z tego względu zamknięte są biura rządowe. Premier kraju Mustafa Al-Kadhimi polecił, aby we wtorek wszystkie instytucje państwowe były wyłączone z pracy.

Korespondent Al Jazeery Mahmoud Abdelwahed przekazał, że sytuacja w Zielonej Strefie w stolicy Iraku pozostaje "bardzo napięta". - Nie ma oznak deeskalacji, przynajmniej na razie. Od czasu do czasu słyszymy strzały niedaleko miejsca, w którym teraz stoję. Zielona Strefa jest teraz polem bitwy rywalizujących frakcji - mówił.

Muktada as-Sadr ogłosił w poniedziałek na Twitterze, że wycofuje się z polityki. "Postanowiłem nie ingerować w sprawy polityczne, a teraz ogłaszam moją ostateczną rezygnację" - napisał. Duchowny w przeszłości kilkukrotnie "rezygnował" z aktywności politycznej. Tym razem zaznaczył, że rezygnacja jest "ostateczna".'

"Stabilność Iraku nie powinna być zagrożona"

Misja stabilizacyjna ONZ w Iraku wydała oświadczenie, w którym wezwała przedstawicieli obu stron konfliktu do zaprzestania "ekstremalnie niebezpiecznej eskalacji" oraz do natychmiastowego opuszczenia Zielonej Strefy.

Ambasadorka USA w Iraku Alina Romanowski podkreśliła, że szturm na budynki rządowe i starcia obu irackich frakcji są "niepokojące", ponieważ nie pozwalają na funkcjonowanie instytucji. Wezwała wszystkie strony do "zachowania pokoju i powstrzymania się od działań, które mogłyby doprowadzić do cyklu przemocy".

Bezpieczeństwo, stabilność i suwerenność Iraku nie powinny być zagrożone. Teraz jest czas na dialog, aby rozwiązać różnice, a nie na konfrontację

- napisała Romanowski w specjalnym oświadczeniu.

Do zamieszek w Bagdadzie odniósł się również przedstawiciel Kanady. Ambasador tego kraju w Iraku Gregory Galligan przestrzegł, że "ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna i może szybko wymknąć się spod kontroli. Kanada wzywa wszystkie strony do podjęcia kroków w celu szybkiej deeskalacji sytuacji i rozwiązania różnic w drodze negocjacji z korzyścią dla wszystkich Irakijczyków" - napisał na Twitterze.

O zaprzestanie aktów przemocy zaapelowała również Unia Europejska, która podkreśliła, że ważne jest zachowanie integralności instytucji. Turcja zaś wezwała do "pluralistycznego dialogu".

