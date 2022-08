Wojna w Ukrainie. Ustalenia USA: Rosja kupiła drony z Iranu, teraz walczy z awariami

Stany Zjednoczone ustaliły, że do Rosji dotarła już dostawa bezzałogowych statków powietrznych (UAV) z serii Mohajer-6 i Shaded - podała we wtorek Agencja Reutera. Amerykański urzędnik, który chciał pozostać anonimowy, przekazał agencji, że ma być to tylko część planu pozyskania setek takich dronów.



- Oceniamy, że Rosja zamierza wykorzystać irańskie UAV, które mogą prowadzić ataki powietrze-ziemia, toczyć wojnę elektroniczną i naprowadzać na cel na polu walki w Ukrainie - powiedział urzędnik.

Jeszcze w lipcu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przekazał dziennikarzom, iż Stany Zjednoczone mają informacje, z których wynika, że Iran przygotowuje się do dostarczenia Rosji nawet kilkuset dronów.

Administracja prezydenta Joe Bidena opublikowała w zeszłym miesiącu zdjęcia satelitarne, które wskazują, że rosyjscy urzędnicy odwiedzili lotnisko w Kaszan 8 czerwca i 5 lipca, aby obejrzeć irańskie drony.

Minister spraw zagranicznych Iranu, Hossein Amir-Abdollahian, stwierdził w lipcu, że Teheran prowadzi "różnego rodzaju współpracę z Rosją, w tym w sektorze obronnym".

ISW: Rosja zamierza dostarczyć Iranowi myśliwce Su-35

Na początku sierpnia amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) podawał nieoficjalnie, że Iran mógł wysłać do Rosji pierwszą partię dronów, a w zamian Moskwa miałaby rozważać dostarczenie Teheranowi myśliwców Su-35.

CNN: Rosyjscy żołnierze zostali przeszkoleni z obsługi irańskich dronów

10 sierpnia telewizja CNN poinformowała, że rosyjscy żołnierze odbyli już szkolenie z obsługi irańskich dronów Shahed-191 i Shahed-129, zdolnych do przenoszenia precyzyjnie naprowadzanych pocisków rakietowych. Więcej szczegółów w materiale poniżej:

