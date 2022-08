Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza rezygnować z pełnionego stanowiska. Jednakże podczas swojej niedawnej podróży do Kanady powtórzył, że odejście na emeryturę nie byłoby dla niego problemem. To rozwiązanie porównał do "otwartych drzwi".

REKLAMA

- To nie jest dziwne. To nie katastrofa. Można zmienić papieża, to żaden problem - powiedział papież na konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze z Kanady do Rzymu 29 lipca. Mówił również, że jego stan zdrowia i problemy z kolanem zmuszają go do zmian stylu wizyt apostolskich, które są zbyt długie.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- W moim wieku i przy moich ograniczeniach muszę się bardziej oszczędzać, by dalej służyć Kościołowi. Oczywiście biorę pod uwagę możliwość ustąpienia - mówię to z całą szczerością, to żadna katastrofa, można zmienić papieża, nie ma problemu. Jednak na razie muszę ograniczać zbędny wysiłek - dodał.

Papież mianował nowych kardynałów. Zapowiedź odejścia?

W sobotę podczas konsystorza w bazylice Świętego Piotra papież Franciszek mianował 20 nowych kardynałów. Wśród nich jest 16 elektorów, którzy wezmą udział w następnym konklawe. Według mediów trwający konsystorz może być ostatnim w pontyfikacie papieża Franciszka.

Spekulacje o rezygnacji podsyciła również ostatnia wizyta papieża w mieście L’Aquila. To właśnie w tym włoskim mieście pochowany jest Celestyn V, czyli pierwszy w historii papież, który zrezygnował z pełnionej funkcji.

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Podobną drogą co Celestyn V podążył w 2009 roku Benedykt XVI. Ratzinger był przy grobie papieża i w hołdzie pozostawił tam swój paliusz, który nałożono mu na początku pontyfikatu w 2005 roku.

Benedykt XVI zrezygnował z funkcji papieża

Papież Benedykt XVI ustąpił ze stanowiska 28 lutego 2013 roku. Swoją decyzję wypowiedział po łacinie w Pałacu Apostolskim w Sala del Concistoro. Tego samego dnia ogłosił również datę kanonizacji trzech katolickich męczenników: Antonia Primaldo, Lauya Montoya Upegui i Marii Guadalupe Garcia Zavala.

W oświadczeniu zwrócił uwagę na słabnące siły z powodu podeszłego wieku oraz na osłabienie sił fizycznych i duchowych.

"Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi" - oświadczył Benedykt XVI.

Abdykacja Benedykta XVI. Czy papież zrezygnował tylko z powodów zdrowotnych?

W wywiadzie dla magazynu SZ Georg Gänswein prywatny sekretarz Benedykta XVI, podkreślał, że decyzję o abdykacji papież podjął już po wyczerpującej pielgrzymce do Meksyku i na Kubę w marcu 2012 roku. Papieski lekarz miał mu wówczas powiedzieć, że następnej podróży transatlantyckiej nie przeżyje.

Pierwotnie Ojciec Święty chciał swoją decyzję ogłosić już w grudniu 2012, a nie dopiero w lutym 2013.

Z kolei w rozmowie z tygodnikiem "Uważam Rze" watykanista Giacomo Galeazzi uważa, że decyzja Benedykta XVI nie była wywołana względami zdrowotnymi. - Ten dramatyczny wybór to reakcja na osiem ciężkich walk w obrębie Kurii Rzymskiej i papieska niezgoda na te walki - mówił

Galeazzi przekonywał, że papież abdykował ze względu na swoich współpracowników. Watykanista stwierdził, że nikt o jego zamiarach wcześniej nie wiedział.

Abdykacje w Watykanie. Kilku papieży szykowało się do odejścia

Decyzja Benedykta XVI była pierwszą taką sytuacją od ponad 600 lat. Do tamtej pory ostatnim papieżem, który zrezygnował, był Grzegorz XII. Uczynił tak w 1415 roku w obliczu rozłamu w Kościele, gdy jednocześnie trzy osoby uważały się za głowę Kościoła katolickiego.

W historii Kościoła kilku papieży szykowało się do odejścia. Pius XII podczas II wojny światowej napisał list, w którym stwierdził, że zrezygnuje z urzędu, jeśli zostanie uwięziony przez nazistów.

Ustąpienie rozważał również Paweł VI. Papież chciał abdykować, gdy skończy 80 lat. Przekonano go jednak, aby tego nie robił. Chodziło, jak tłumaczono, nie tylko o jego dobro, ale przede wszystkim o wizerunek całego Watykanu.